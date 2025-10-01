Глава ВАКС рассказала о вызовах антикоррупционной системы

Председатель ВАКС Вера Михайленко. Фото: УНИАН

Председатель Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Вера Михайленко рассказала о ключевых вызовах, с которыми сталкивается судебная ветвь системы противодействия коррупции. По ее словам, одной из главных проблем является дисбаланс между количеством уголовных производств, которые поступают ежегодно, и возможностями судейского корпуса.

Об этом Вера Михайленко заявила во время международной конференции "Движение сквозь сопротивление. Как работает антикоррупционная система", сообщает Новини.LIVE.

"Нашим вызовом является то, что у нас недостаточно по сравнению с теми (я имею в виду нас, судей), по сравнению с той прогрессией уголовных производств, которая с каждым годом поступает и поступает в суд. Мы работаем над этой ситуацией, слава Богу, сейчас проходит конкурс", — сообщила Михайленко.

Она подчеркнула, что ВАКС не может демонстрировать результаты своей работы в виде громких задержаний в прямом эфире, как это привыкло видеть общество. Зато суд периодически публикует статистику.

"Мы суд. Мы не можем показывать громкие задержания в прямом эфире, но мы периодически публикуем статистику. Это не показатель эффективности суда: сколько обвинительных приговоров, столько взысканных средств, но это эти критерии, которые можно показать и которые можно посчитать. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и количество судебных решений, которое сегодня есть в трех видах предметной юрисдикции, говорит само за себя", — резюмировала Вера Михайленко.

Глава ВАКС акцентировала, что сложность антикоррупционных производств часто обусловлена большим количеством участников процесса, масштабными материалами дел и различными защитными стратегиями.

Напомним, в Украине сдвинулись с места несколько резонансных дел, которые рассматривают в ВАКС. Так, недавно в Одессе завершили подготовительный этап по делу в отношении городского головы Геннадия Труханова и его соратников, которые своей деятельностью нанесли ущерб бюджету города на сотни миллионов гривен.

Также несколько дней назад стало известно, что за бывшую руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу не внесли залог. Чиновницу подозревают в незаконном завладении средствами в крупных суммах, а дело рассматривает ВАКС.