Голова ВАКС розповіла про виклики антикорупційної системи

Голова Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) Віра Михайленко розповіла про ключові виклики, з якими стикається судова гілка системи протидії корупції. За її словами, однією з головних проблем є дисбаланс між кількістю кримінальних проваджень, які надходять щороку, і можливостями суддівського корпусу.

Про це Віра Михайленко заявила під час міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", повідомляє Новини.LIVE.

Голова ВАКС прокоментувала роботу судової системи в Україні

"Нашим викликом є те, що в нас недостатньо порівняно з тими (я маю на увазі нас, суддів) порівняно з тією прогресією кримінальних проваджень, яка з кожним роком надходить і надходить до суду. Ми працюємо над цією ситуації, слава Богу, зараз відбувається конкурс", — повідомила Михайленко.

Вона підкреслила, що ВАКС не може демонструвати результати своєї роботи у вигляді гучних затримань у прямому ефірі, як це звикло бачити суспільство. Натомість суд періодично публікує статистику.

"Ми суд. Ми не можемо показувати гучні затримання в прямому ефірі, але ми періодично публікуємо статистику. Це не є показник ефективності суду: скільки винувальних вироків, стільки стягнутих коштів, але це є ті критерії, які можна показати і які можна порахувати. Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і кількість судових рішень, яка на сьогодні є в трьох видах предметної юрисдикції, говорить сама за себе", — резюмувала Віра Михайленко.

Голова ВАКС акцентувала, що складність антикорупційних проваджень часто обумовлена великою кількістю учасників процесу, масштабними матеріалами справ і різними захисними стратегіями.

Нагадаємо, в Україні зрушили з місця кілька резонансних справ, які розглядають у ВАКС. Так, нещодавно в Одесі завершили підготовчий етап у справі щодо міського голови Геннадія Труханова та його соратників, які своєю діяльністю завдали збитків бюджету міста на сотні мільйонів гривень.

Також кілька днів тому стало відомо, що за колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу не внесли заставу. Чиновницю підозрюють у незаконному заволодінні коштами у великих сумах, а справу розглядає ВАКС.