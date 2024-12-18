Как после войны украинцы смогут проголосовать не посещая избирательные участки

Проведение выборов в Украине. Фото: УНИАН

Украина стремится к проведению свободных и честных выборов вскоре после завершения войны с РФ, поскольку это ключевой фактор для стабилизации ситуации в стране и ее дальнейшей интеграции в Европейский Союз. В настоящее время украинские законодатели исследуют разнообразные европейские модели избирательного процесса, в частности электронное голосование, с целью определения наиболее эффективного механизма проведения выборов в послевоенный период.

Об этом изданию Politico заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк.

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По ее словам, сейчас необходимо использование лучших мировых практик для обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса.

Она также отметила, что война создала значительные вызовы украинской избирательной системе, в частности в связи с внутренним перемещением населения и временной оккупацией части территорий.

Одной из важнейших проблем после войны останется обеспечение права голоса для находящихся за рубежом граждан, а также на оккупированных территориях, подчеркнула Шуляк.

Украинские чиновники рассматривают различные варианты решения этой проблемы, в частности, голосование по почте, голосование по доверенности и онлайн-голосование, с учетом вопросов информационной безопасности.

Напомним, эксзамглавы ЦИК Андрей Магера заявил, что местные выборы должны, согласно Конституции, состояться в последнее воскресенье октября 2025 года. Пока же говорить о выборах, по его мнению, не время.

Ранее Владимир Фесенко заявил, что провести выборы в апреле или мае 2025 года невозможно. Правда, некоторые политические силы, по его словам, уже готовятся к ним.