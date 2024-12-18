Как после войны украинцы смогут проголосовать не посещая избирательные участки

Голосовать не только онлайн - к каким выборам готовят Украину
Украина стремится к проведению свободных и честных выборов вскоре после завершения войны с РФ, поскольку это ключевой фактор для стабилизации ситуации в стране и ее дальнейшей интеграции в Европейский Союз. В настоящее время украинские законодатели исследуют разнообразные европейские модели избирательного процесса, в частности электронное голосование, с целью определения наиболее эффективного механизма проведения выборов в послевоенный период.
Об этом изданию Politico заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк.
Какие варианты голосования могут появиться
По ее словам, сейчас необходимо использование лучших мировых практик для обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса.
Она также отметила, что война создала значительные вызовы украинской избирательной системе, в частности в связи с внутренним перемещением населения и временной оккупацией части территорий.
Одной из важнейших проблем после войны останется обеспечение права голоса для находящихся за рубежом граждан, а также на оккупированных территориях, подчеркнула Шуляк.
Украинские чиновники рассматривают различные варианты решения этой проблемы, в частности, голосование по почте, голосование по доверенности и онлайн-голосование, с учетом вопросов информационной безопасности.
Напомним, эксзамглавы ЦИК Андрей Магера заявил, что местные выборы должны, согласно Конституции, состояться в последнее воскресенье октября 2025 года. Пока же говорить о выборах, по его мнению, не время.
Ранее Владимир Фесенко заявил, что провести выборы в апреле или мае 2025 года невозможно. Правда, некоторые политические силы, по его словам, уже готовятся к ним.
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