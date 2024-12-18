Яким чином після війни українці зможуть проголосувати не відвідуючи виборчі дільниці

Проведення виборів в Україні. Фото: УНІАН

Україна прагне до проведення вільних і чесних виборів невдовзі після завершення війни з РФ, оскільки це є ключовим фактором для стабілізації ситуації в країні та її подальшої інтеграції в Європейський Союз. Наразі українські законодавці досліджують різноманітні європейські моделі виборчого процесу, зокрема електронне голосування, з метою визначення найефективнішого механізму проведення виборів у повоєнний період.

Про це виданню Politico заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк.

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За її словами, зараз є необхідність використання найкращих світових практик для забезпечення демократичного та прозорого виборчого процесу.

Вона також зазначила, що війна створила значні виклики для української виборчої системи, зокрема у зв'язку з внутрішнім переміщенням населення та тимчасовою окупацією частини територій.

Однією з найважливіших проблем після війни залишиться забезпечення права голосу для громадян, які перебувають за кордоном, а також на окупованих територіях, підкреслила Шуляк.

Українські чиновники розглядають різні варіанти вирішення цієї проблеми, зокрема голосування поштою, голосування за довіреністю та онлайн-голосування, з урахуванням питань інформаційної безпеки.

Нагадаємо, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що місцеві вибори мають, згідно з Конституцією, відбутися в останню неділю жовтня 2025 року. Наразі ж говорити про вибори, на його думку, не на часі.

Раніше Володимир Фесенко заявив, що провести вибори у квітні чи травні 2025 року нереально. Щоправда, деякі політичні сили, за його словами, вже готуються до них.