Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну arrow

Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

18 грудня 2024 04:38
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Яким чином після війни українці зможуть проголосувати не відвідуючи виборчі дільниці
Проведення виборів в Україні. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна прагне до проведення вільних і чесних виборів невдовзі після завершення війни з РФ, оскільки це є ключовим фактором для стабілізації ситуації в країні та її подальшої інтеграції в Європейський Союз. Наразі українські законодавці досліджують різноманітні європейські моделі виборчого процесу, зокрема електронне голосування, з метою визначення найефективнішого механізму проведення виборів у повоєнний період. 

Про це виданню Politico заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. 

Читайте також:

Які варіанти голосування можуть з'явитись

За її словами, зараз є необхідність використання найкращих світових практик для забезпечення демократичного та прозорого виборчого процесу.

Вона також зазначила, що війна створила значні виклики для української виборчої системи, зокрема у зв'язку з внутрішнім переміщенням населення та тимчасовою окупацією частини територій.

Однією з найважливіших проблем після війни залишиться забезпечення права голосу для громадян, які перебувають за кордоном, а також на окупованих територіях, підкреслила Шуляк. 

Українські чиновники розглядають різні варіанти вирішення цієї проблеми, зокрема голосування поштою, голосування за довіреністю та онлайн-голосування, з урахуванням питань інформаційної безпеки.

Нагадаємо, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що місцеві вибори мають, згідно з Конституцією, відбутися в останню неділю жовтня 2025 року. Наразі ж говорити про вибори, на його думку, не на часі.

Раніше Володимир Фесенко заявив, що провести вибори у квітні чи травні 2025 року нереально. Щоправда, деякі політичні сили, за його словами, вже готуються до них.

ЦВК Європейський союз вибори Олена Шуляк голосування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:37 Лікування військових — коли вони можуть отримати додаткові гроші

05:05 Мокрий дощ та ожеледиця — прогноз синоптиків на сьогодні

04:38 Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

04:30 У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

03:26 До "Азов" запрошують фінансистів — які умови пропонують

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

02:30 Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

05:37 Лікування військових — коли вони можуть отримати додаткові гроші

05:05 Мокрий дощ та ожеледиця — прогноз синоптиків на сьогодні

04:38 Голосувати не тільки онлайн — до яких виборів готують Україну

04:30 У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

03:26 До "Азов" запрошують фінансистів — які умови пропонують

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

02:30 Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

01:32 На Харківщині солдат не підкорився командиру — рішення суду

01:30 Яка зараз ситуація з "бусифікацією" — омбудсман навів статистику

00:50 Чи готова РФ до переговорів і на що здатен санкційний тиск ЄС

00:34 Мудрик найняв юристів, які врятували Погба від завершення кар'єри

Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям