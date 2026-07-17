Катастрофа рейса МН17 — 12 лет назад РФ сбила самолет над Донецкой областью

Сбитый самолет Boeing. Фото: REUTERS

В небе над оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года произошла одна из самых страшных авиакатастроф в новейшей истории. Российские захватчики сбили пассажирский лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Новини.LIVE вспоминает подробности этой трагедии.

Роковой рейс: как Россия уничтожила пассажирский Boeing-777

Трагедия произошла примерно через три часа после взлета: в гражданский самолет попала ракета, выпущенная из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Авиакатастрофа унесла жизни всех 298 человек, находившихся на борту, среди них — 80 детей. Этот теракт стал самой кровавой авиакатастрофой на территории Украины и второй по количеству жертв в мире в XXI веке, уступая лишь трагедии 11 сентября в США.

Сбитый самолет рейса MH17. Фото: REUTERS

Среди жертв были граждане 17 стран мира, в частности Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и других государств. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов, поэтому именно эта страна взяла на себя ведущую роль в международном расследовании.

Международное расследование и неопровержимые доказательства

Для выяснения всех обстоятельств преступления в августе 2014 года была создана Совместная следственная группа (JIT). В ее состав вошли правоохранители и эксперты из Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии.

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В результате следователи установили, что пассажирский самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной с установки ЗРК "Бук". Как известно, это смертоносное оружие принадлежало 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

Осмотр судьями реконструкции обломков МН17 в рамках судебного процесса. Фото: REUTERS

Комплекс был тайно завезен на оккупированную территорию Украины из России, а после совершения выстрела его поспешно вернули обратно через границу.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно признал виновными в сбивании самолета трех человек, связанных с поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями. В то же время Россия по-прежнему отрицает свою причастность к трагедии, несмотря на решение суда и выводы международных следователей.

В 2025 году Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) также пришел к выводу, что Российская Федерация нарушила нормы международного воздушного права, поскольку незаконно применила оружие против гражданского самолёта. Это стало еще одним важным шагом на пути к привлечению к международной ответственности.

Попытки сокрытия преступления и информационные манипуляции

Сразу после катастрофы Кремль и подконтрольные ему боевики развернули масштабную дезинформационную кампанию, пытаясь распространить десятки вымышленных версий, чтобы снять с себя ответственность и обвинить Украину. Однако неопровержимые доказательства сразу указали на истинных виновников трагедии.

Оккупант стоит на обломках самолета Boeing-777. Фото: REUTERS

Важным шагом в раскрытии преступления стало обнародование Службой безопасности Украины перехваченных телефонных разговоров оккупантов. На этих аудиозаписях российский диверсант по прозвищу "Бес" докладывал своему куратору из РФ о якобы успешном сбивании украинского военного самолета Ан-26 в районе Тореза (ныне Чистяково). Эту же информацию поспешили обнародовать в социальных сетях на странице так называемых "сведений" одного из главарей террористов Игоря Гиркина (Стрелкова), где появился хвастливый пост об очередной "победе" над украинской авиацией.

Когда же захватчики осознали, что их целью стал гражданский Boeing-777, эти публикации начали хаотично удалять из интернет-пространства. Несмотря на попытки лидеров псевдореспублик убедить мир в том, что они не обладают оружием такого класса, впоследствии даже главарь батальона «Восток» Александр Ходаковский фактически опроверг эти заявления, признав, что боевики действительно имели в своем распоряжении зенитно-ракетный комплекс "Бук".

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