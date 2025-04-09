Почему Гнап критикует Буданова — анализ общественного деятеля Прокопишина

Экс-журналист Дмитрий Гнап. Фото: Дмитрий Гнап/Facebook

Блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин проанализировал критику экс-журналиста Дмитрия Гнапа относительно заявлений начальника украинской разведки Кирилла Буданова. Прокопишин считает, что это похоже на информационную атаку со стороны экс-журналиста.

Таким мнением блогер и общественный деятель Прокопишин поделился на своей странице в Facebook.

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Общественный деятель убежден, что такая якобы информационная атака на Буданова похожа на отработку российских нарративов. В частности, он предположил, что это может быть частью информационно-психологической операции (ИПСО) РФ.

"Все наверняка видели свежее интервью Кирилла Буданова (ГУР) и/или какие-то цитаты из него. Но не все смотрели/слушали в оригинале, поэтому распространили много фейковых и искаженных ntp", — написал блогер.

А также отметил, что одним из таких распространителей якобы оказался Дмитрий Гнап — когда-то известный журналист "Следствие. Инфо", который на несколько лет исчез из публичного пространства.

Общественный деятель отметил, что на днях Гнап раскритиковал главу ГУР МОУ Буданова, напомнив таким образом о себе после длительного затишья. Прокопишин добавил, что экс-журналист выпустил видео, в котором обвиняет Буданова в том, что тот, мол, убеждал, что "людям не нужно знать правду во время войны".

Однако на самом деле, как говорит блогер, начальник ГУР такого не говорил. В то же время он привел цитату, что именно говорил Буданов: "Общество должно быть готово узнать правду со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что излишне".

И Прокопишин сказал, что это логично, когда начальник разведки объясняет, что раскрывать все детали работы Сил обороны Украины на широкую общественность недопустимо. По его словам, на войне некоторая правда может стать для врага инструментом против тебя. Он отметил, что Гнап не может этого не знать и не понимать.

Кроме того, блогер напомнил, что недавно Гнап комментировал убийство представителя ТЦК в Пирятине и там он якобы "оправдывал убийцу и обвинял ТЦК". Посмотрел блогер и другие видео экс-журналиста и там также, по его мнению, была обнаружена антимобилизационная риторика.

"Генерал Буданов и ГУР под его руководством сейчас точно являются одними из лучших разведчиков в мире, и понятно, что РФ заинтересована в его дискредитации и устранении. И присоединившись (неосознанно или осознанно) к соответствующей информационной кампании, Дмитрий Гнап поставил себя в один ряд с другими откровенно антиукраинскими медийными персонажами", — подытожил Евгений Прокопишин.

Напомним, что недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что во время полномасштабной войны некоторая информация должна оставаться закрытой для общества.

Кроме того, Буданов подтвердил, что украинская сторона неоднократно использовала ИПСО против России. Он рассказал, как именно работает этот механизм.