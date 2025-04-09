Чому Гнап критикує Буданова - аналіз громадського діяча Прокопишина

Ексжурналіст Дмитро Гнап. Фото: Дмитро Гнап/Facebook

Блогер та громадський діяч Євген Прокопишин проаналізував критику ексжурналіста Дмитра Гнапа щодо заяв начальника української розвідки Кирила Буданова. Прокопишин вважає, що це схоже на інформаційну атаку з боку ексжурналіста.

Такою думкою блогер та громадський діяч Прокопишин поділився на своїй сторінці у Facebook.

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Громадський діяч переконаний, що така нібито інформаційна атака на Буданова схожа на відпрацювання російських наративів. Зокрема, він припустив, що це може бути частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО) РФ.

"Всі напевно бачили свіже інтерв'ю Кирила Буданова (ГУР) та/або якісь цитати з нього. Але не усі дивилися/слухали в оригіналі, тому розповсюдили багато фейкових та перекручених ntp", — написав блогер.

А також зазначив, що одним з таких розповсюджувачів нібито виявився Дмитро Гнап — колись відомий журналіст "Слідство. Інфо", який на кілька років зник з публічного простору.

Громадський діяч зауважив, що днями Гнап розкритикував очільника ГУР МОУ Буданова, нагадавши таким чином про себе після тривалого затишшя. Прокопишин додав, що ексжурналіст випустив відео, в якому звинувачує Буданова у тому, що той, мовляв, переконував, що "людям не потрібно знати правду під час війни".

Однак насправді, як каже блогер, начальник ГУР такого не говорив. Водночас він навів цитату, що саме казав Буданов: "Суспільство має бути готове дізнатися правду з часом. Під час війни всю правду знати, думаю, що зайве".

І Прокопишин сказав, що це логічно, коли начальник розвідки пояснює, що розкривати всі деталі роботи Сил оборони України на широкий загал — неприпустимо. За його словами, на війні деяка правда може стати для ворога інструментом проти тебе. Він зазначив, що Гнап не може цього не знати й не розуміти.

Крім того, блогер нагадав, що нещодавно Гнап коментував вбивство представника ТЦК у Пирятині й там він нібито "виправдовував вбивцю та звинувачував ТЦК". Подивився блогер й інші відео ексжурналіста й там також, на його думку, була виявлена антимобілізаційна риторика.

"Генерал Буданов та ГУР під його керівництвом зараз точно є одними з найкращих розвідників у світі, і зрозуміло, що РФ зацікавлена у його дискредитації та усуненні. І долучившись (не свідомо чи свідомо) до відповідної інформаційної кампанії, Дмитро Гнап поставив себе в один ряд з іншими відверто антиукраїнськими медійними персонажами", — підсумував Євген Прокопишин.

Нагадаємо, що нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що під час повномасштабної війни деяка інформація має залишатися закритою для суспільства.

Крім того, Буданов підтвердив, що українська сторона неодноразово використовувала ІПСО проти Росії. Він розповів, як саме працює цей механізм.