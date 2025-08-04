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Главу Энерготаможни отстранили от должности — какая причина

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 17:11
Анатолия Комара временно отстранили от должности главы Энерготаможни
Анатолий Комар. Фото: enkorr.ua

Главу Энергетической таможни временно отстранили от исполнения должностных обязанностей. Причиной стало журналистское расследование, согласно которому, семья Анатолия Комара завершила строительство дома под Киевом, стоимость которого может достигать 70 миллионов гривен. Кроме того, он владеет элитными квартирами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в Telegram в понедельник, 4 августа.

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Отстранение Анатолия Комара

В соответствии с поручением высшего руководства государства по проверке информации, в частности из журналистских расследований, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственная таможенная служба Украины совместно с Министерством финансов, НАПК и правоохранителями осуществляет соответствующую проверку.

"Учитывая это, Гостаможслужбой принято решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей", — говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе добавили, что действуют в пределах полномочий, а также с соблюдением принципов законности, добропорядочности и прозрачности.

Заявление Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила Минфину, Гостаможслужбе, НАПК и правоохранителям проверить факты расследования об Анатолии Комарове, а также безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах.

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Пост Государственной таможенной службы Украины. Фото: скриншот
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Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, 1 августа Свириденко поручила подготовить решение о создании конкурсной комиссии для отбора главы Государственной таможенной службы.

А в Киеве инспектор Гостаможслужбы нанес ущерб государственному бюджету почти на один миллион гривен.

украинцы Таможенная служба Украина расследование Юлия Свириденко Гостаможслужба
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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