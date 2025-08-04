Анатолія Комара тимчасово відсторонили від посади глави Енергомитниці

Анатолій Комар. Фото: enkorr.ua

Главу Енергетичної митниці тимчасово відсторонили від виконання посадових обовʼязків. Причиною стало журналістське розслідування, згідно з яким сімʼя Анатолія Комара завершила будівництво будинку під Києвом, вартість якого може сягати 70 мільйонів гривень. Крім того, він володіє елітними квартирами.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у Telegram у понеділок, 4 серпня.

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Відсторонення Анатолія Комара

Відповідно до доручення вищого керівництва держави щодо перевірки інформації, зокрема з журналістських розслідувань, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державна митна служба України спільно з Міністерством фінансів, НАЗК та правоохоронцями здійснює відповідну перевірку.

"З огляду на це, Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обовʼязків", — йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі додали, що діють в межах повноважень, а також з дотриманням принципів законності, доброчесності та прозорості.

Заява Свириденко

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила Мінфіну, Держмитслужбі, НАЗК та правоохоронцям перевірити факти розслідування про Анатолія Комарова, а також невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи.

Допис Державної митної служби України. Фото: скриншот

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 серпня Свириденко доручила підготувати рішення про створення конкурсної комісії для відбору глави Державної митної служби.

А у Києві інспектор Держмитслужби завдав збитків державному бюджету майже на один мільйон гривень.