Какие профессии изменит ИИ — объяснение главного специалиста по искусственному интеллекту Министерства цифровой трансформации

Роман Кислый. Фото: кадр из видео

Искусственный интеллект вряд ли приведет к полному исчезновению отдельных профессий, однако существенно изменит их формат и рабочие процессы. Такое мнение высказал глава ИИ-центра Министерства цифровой трансформации Роман Кислый. По его словам, людям придется адаптироваться к новым технологиям и научиться использовать искусственный интеллект в своей работе.

Об этом он заявил на Forbes Ukraine University, передает Новини.LIVE.

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Исчезнут ли профессии из-за развития искусственного интеллекта

Кислый заявил, что прогнозировать, какие именно профессии могут полностью исчезнуть в ближайшее время, сложно:

"Я бы не сказал, что они как-то исчезнут. Многие профессии претерпят изменения, они будут выглядеть иначе. Люди начнут заниматься немного другим, используя искусственный интеллект".

Он подчеркнул, что даже при активном развитии ИИ во многих процессах участие человека будет оставаться важным, в частности для принятия окончательных решений и предотвращения серьезных ошибок. По мнению представителя Минцифры, профессии скорее будут эволюционировать, чем полностью исчезать.

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Говоря о специальностях, которые могут быть востребованы в ближайшие пять лет, Кислый отметил, что технологии искусственного интеллекта никуда не исчезнут. Он посоветовал уделять особое внимание изучению математики и пониманию принципов работы современных технологий:

"Технология уже никуда не денется, она слишком хорошо работает, чтобы исчезнуть. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос скорее в том, чтобы понимать, как она работает. Поэтому я всем советую изучать математику".

Глава ИИ-центра Минцифры также сравнил влияние искусственного интеллекта на рынок труда с появлением интернета. По его словам, ИИ будет автоматизировать часть рабочих процессов и изменять суть отдельных профессий. Например, специалисты-аналитики будут всё чаще работать с моделями искусственного интеллекта, а не выполнять часть рутинных задач вручную.

Отдельно представитель Минцифры подчеркнул важность сотрудничества бизнеса и университетов. По его словам, министерство постоянно работает над развитием взаимодействия между образовательными сообществами, IT-кластерами и местным бизнесом.

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