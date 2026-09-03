Які професії змінить ШІ — пояснення Chief AI Officer Мінцифри

Роман Кислий. Фото: кадр із відео

Штучний інтелект навряд чи призведе до повного зникнення окремих професій, однак суттєво змінить їхній формат і робочі процеси. Таку думку висловив глава ШІ-центру Міністерства цифрової трансформації Роман Кислий. За його словами, людям доведеться адаптуватися до нових технологій та навчитися використовувати штучний інтелект у своїй роботі.

Про це він сказав на Forbes Ukraine University, передає Новини.LIVE.

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Чи зникнуть професії через розвиток штучного інтелекту

Кислий заявив, що прогнозувати, які саме професії можуть повністю зникнути найближчим часом, складно:

"Я б не сказав, що вони якось зникнуть. Багато професій переформатуються, вони будуть в іншому вигляді. Люди почнуть займатися трошки іншим, використовуючи штучний інтелект".

Він наголосив, що навіть за активного розвитку ШІ у багатьох процесах залишатиметься важливою участь людини, зокрема для ухвалення остаточних рішень та уникнення серйозних помилок. На думку представника Мінцифри, професії радше еволюціонуватимуть, ніж повністю зникатимуть.

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Говорячи про спеціальності, які можуть бути затребуваними в найближчі п'ять років, Кислий зазначив, що технології штучного інтелекту нікуди не зникнуть. Він порадив приділяти особливу увагу вивченню математики та розумінню принципів роботи сучасних технологій:

"Технологія вже нікуди не дінеться, вона занадто добре працює, щоб вона зникла. Тому мені здається, що тут більше питання в тому, щоб розуміти, як вона працює. Тому я всім раджу вчити математику".

Глава ШІ-центру Мінцифри також порівняв вплив штучного інтелекту на ринок праці з появою інтернету. За його словами, ШІ автоматизуватиме частину робочих процесів і змінюватиме зміст окремих професій. Наприклад, фахівці-аналітики дедалі більше працюватимуть із моделями штучного інтелекту, а не виконуватимуть частину рутинних завдань вручну.

Окремо представник Мінцифри наголосив на важливості співпраці бізнесу та університетів. За його словами, міністерство постійно працює над розвитком взаємодії між освітніми спільнотами, IT-кластерами та локальним бізнесом.

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