Глава РПЦ патриарх Кирилл мешает Путину — какие противоречивые заявления он сделал
Глава российской православной церкви Кирилл сделал ряд антимигрантских и ксенофобских заявлений, противоречащих словам диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, россияне могут потерять свою страну.
Об этом говорится в отчете ISW.
Что сказал глава РПЦ патриарх Кирилл
Заявления главы РПЦ отличаются от постоянных усилий Путина по восстановлению идеологии "русского мира".
Во время Московского епархиального собрания вчера, 20 декабря, Кирилл обвинил мигрантов в том, что они все больше угрожают межрелигиозному и межэтническому миру в РФ, отказываясь интегрироваться в российское общество и формируя уголовные и экстремистские организации.
По его словам, жизнь этнически российского коренного населения в некоторых регионах почти невыносима. Он утверждает, что если такие тенденции будут продолжаться, то российский православный народ "потеряет РФ".
"Заявления Кирилла контрастируют с недавними усилиями Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира", которая включает всех людей различной этнической принадлежности и религиозных убеждений, которые жили или живут на географических территориях, принадлежавших Древней Руси, Московскому царству, Российской империи, Советскому Союзу и современной Российской Федерации", — говорится в отчете.
В ходе заседания Совета законодателей Путин сказал, что российская конституция и правительство пытаются обеспечить гармонию в разнообразной и большой стране как инклюзивное и гармоничное мультикультурное российское государство.
Аналитики ISW отмечают, что с одной стороны, Путин все больше переосмысливает себя как современного царя, защищающего российский суверенитет, чтобы оправдать войну в Украине и успокоить свой ультранационалистический электорат, имеющий более нетерпимые взгляды на религию и российскую идентичность.
"Но, с другой стороны, Путин пытается казаться инклюзивным лидером, чтобы поощрить все религиозные и этнические группы поддерживать его режим и военные усилия", — говорится в отчете.
По оценке ISW от 28 ноября, антимигрантская и ксенофобская риторика Кирилла больше соответствует политике российского правительства в отношении мигрантов и нерусских этносов в РФ, чем более инклюзивная риторика Путина в контексте "русского мира". Таким образом, эти нарративы противоречат друг другу и в конечном итоге могут осложнить усилия диктатора РФ по успокоению различных групп избирателей в стране, а также спровоцировать дальнейшие межэтнические и межрелигиозные конфликты.
Напомним, президент России Владимир Путин представляет себя как нового царя, а нападение на Украину называет имперским завоеванием. Путин повторяет стандартные обвинения в адрес НАТО и Запада в нарушении российских границ и оправдывает сложности, с которыми столкнулась российская армия в Украине.
Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин недавно провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей в войне в Украине и все "идет по плану".
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