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Глава РПЦ патриарх Кирилл мешает Путину — какие противоречивые заявления он сделал

21 декабря 2023 07:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава РПЦ патриарх Кирилл мешает Путину — какие противоречивые заявления он сделал
Глава РПЦ патриарх Кирилл. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава российской православной церкви Кирилл сделал ряд антимигрантских и ксенофобских заявлений, противоречащих словам диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, россияне могут потерять свою страну.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Заявления главы РПЦ отличаются от постоянных усилий Путина по восстановлению идеологии "русского мира".

Во время Московского епархиального собрания вчера, 20 декабря, Кирилл обвинил мигрантов в том, что они все больше угрожают межрелигиозному и межэтническому миру в РФ, отказываясь интегрироваться в российское общество и формируя уголовные и экстремистские организации.

По его словам, жизнь этнически российского коренного населения в некоторых регионах почти невыносима. Он утверждает, что если такие тенденции будут продолжаться, то российский православный народ "потеряет РФ".

"Заявления Кирилла контрастируют с недавними усилиями Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира", которая включает всех людей различной этнической принадлежности и религиозных убеждений, которые жили или живут на географических территориях, принадлежавших Древней Руси, Московскому царству, Российской империи, Советскому Союзу и современной Российской Федерации", — говорится в отчете.

В ходе заседания Совета законодателей Путин сказал, что российская конституция и правительство пытаются обеспечить гармонию в разнообразной и большой стране как инклюзивное и гармоничное мультикультурное российское государство.

Аналитики ISW отмечают, что с одной стороны, Путин все больше переосмысливает себя как современного царя, защищающего российский суверенитет, чтобы оправдать войну в Украине и успокоить свой ультранационалистический электорат, имеющий более нетерпимые взгляды на религию и российскую идентичность.

"Но, с другой стороны, Путин пытается казаться инклюзивным лидером, чтобы поощрить все религиозные и этнические группы поддерживать его режим и военные усилия", — говорится в отчете.

По оценке ISW от 28 ноября, антимигрантская и ксенофобская риторика Кирилла больше соответствует политике российского правительства в отношении мигрантов и нерусских этносов в РФ, чем более инклюзивная риторика Путина в контексте "русского мира". Таким образом, эти нарративы противоречат друг другу и в конечном итоге могут осложнить усилия диктатора РФ по успокоению различных групп избирателей в стране, а также спровоцировать дальнейшие межэтнические и межрелигиозные конфликты.

Напомним, президент России Владимир Путин представляет себя как нового царя, а нападение на Украину называет имперским завоеванием. Путин повторяет стандартные обвинения в адрес НАТО и Запада в нарушении российских границ и оправдывает сложности, с которыми столкнулась российская армия в Украине.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин недавно провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей в войне в Украине и все "идет по плану".

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