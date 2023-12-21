Глава РПЦ патріарх Кирило заважає Путіну — які суперечливі заяви він зробив

Глава РПЦ патріарх Кирило. Фото: росЗМІ

Очільник російської православної церкви Кирило зробив низку антимігрантських і ксенофобських заяв, які суперечать словами диктатора РФ Володимира Путіна. За його словами, росіяни можуть втратити свою країну.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Заяви очільника РПЦ відрізняються від постійних зусиль Путіна з відновлення ідеології "русского мира".

Під час Московських єпархіальних зборів вчора, 20 грудня, Кирило звинуватив мігрантів у тому, що вони все більше загрожують міжрелігійному та міжетнічному миру в РФ, відмовляючись інтегруватися в російське суспільство і формуючи кримінальні та екстремістські організації.

За його словами, життя етнічно російського корінного населення в деяких регіонах є майже нестерпним. Він стверджує, що якщо такі тенденції триватимуть, то російський православний народ "втратить РФ".

"Заяви Кирила контрастують з нещодавніми зусиллями Путіна представити себе як центристську фігуру і відновити концепцію "русского мира", яка включає всіх людей різної етнічної приналежності та релігійних переконань, які жили або живуть на географічних територіях, що належали Стародавній Русі, Московському царству, Російській імперії, Радянському Союзу та сучасній Російській Федерації", — йдеться у звіті.

Під час засідання Ради законодавців Путін сказав, що російська конституція та уряд намагаються забезпечити гармонію в різноманітній та великій країні як інклюзивну та гармонійну мультикультурну російську державу.

Аналітики ISW зазначають, що з одного боку, Путін все більше переосмислює себе як сучасного царя, який захищає російський суверенітет, щоб виправдати війну в Україні та заспокоїти свій ультранаціоналістичний електорат, який має більш нетерпимі погляди на релігію та російську ідентичність.

"Але, з іншого боку, Путін намагається здаватися інклюзивним лідером, щоб заохотити всі релігійні та етнічні групи підтримувати його режим і військові зусилля", — йдеться у звіті.

За оцінкою ISW від 28 листопада, антимігрантська та ксенофобська риторика Кирила більше відповідає політиці російського уряду щодо мігрантів та неросійських етносів у РФ, ніж більш інклюзивна риторика Путіна в контексті "русского мира". Таким чином, ці наративи суперечать один одному та в кінцевому результаті можуть ускладнити зусилля диктатора РФ щодо заспокоєння різних груп виборців у країні, а також спровокувати подальші міжетнічні та міжрелігійні конфлікти.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін представляє себе як нового царя, а напад на Україну називає імперським завоюванням. При цьому Путін повторює стандартні звинувачення на адресу НАТО та Заходу у порушенні російських кордонів та виправдовує складнощі, з якими зіткнулася російська армія в Україні.

Також ми писали, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін провів розширене засідання колегії Міноборони РФ. Він заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від своїх цілей у війні в Україні і все "йде за планом".