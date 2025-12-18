Пышный лично вручил карточку ветерану после отказа в банке

Пышный лично выдал карточку военнослужащему. Фото: Instagram Елены Толкачевой

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный лично выдал банковскую карту 20-летнему военнослужащему Руслану Кнышу. Это произошло после отказов в отделении ПриватБанка и публичной огласки ситуации.

Об этом сообщила руководитель Патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева в Instagram.

Как разрешилась ситуация с карточкой для военного

"Андрей Пышный по-человечески болеет за украинское дело и помогает армии. Но является ли его человеческая реакция на несправедливость достаточным ответом государственного аппарата на этот инцидент?По моему мнению — нет", — написала Толкачева.



Она отметила, что реакция ПриватБанка недостаточна, потому что он предложил помощь с протезированием, но протезирование у Руслана и так будет. При этом остаются нерешенными вопросы жилья, адаптации, быта, работы, будущего.



"Мы находимся в коммуникации со всеми — правительством, Национальным банком, ПриватБанком. В первую очередь я хочу, чтобы армия чиновников повернулась лицом к армии, на плечах которой еще держится Украина. Государство должно принять ряд решений, которые сделают невозможным издевательства чиновников над ранеными военными в будущем.Банк должен провести серьезную внутреннюю работу и изменить процедуры", — добавила она.



Толкачева сообщила, что сцена в Привате — это симптом глубокой пропасти между армией и людьми, которые "на четвертом году войны живут привычной жизнью".



"Хорошо, что за Руслана есть кому заступиться. А что ежедневно переживают другие солдаты, ветераны, раненые? Пока государство и общество не осознают, что война — это дело всех, а не горстки порядочных людей, проблемы будут только накапливаться", — отметила руководитель Патронатной службы "Ангелы".

Напомним, что в Киеве в отделении ПриватБанка отказали в оформлении карты ветерану войны, который потерял все конечности на войне. Ему не удалось завершить обязательную процедуру подтверждения личности.

А ранее заместитель министра по делам ветеранов Олег Шиманский заявил, что средний возраст ветеранов в Украине сегодня не превышает 30 лет.