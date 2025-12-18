Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Голова НБУ особисто вручив картку ветерану після відмови у банку

Голова НБУ особисто вручив картку ветерану після відмови у банку

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 23:12
Пишний особисто вручив картку ветерану після відмови у банку
Пишний особисто видав картку військовослужбовцю. Фото: Instagram Олени Толкачової

Голова Національного банку України Андрій Пишний особисто видав банківську картку 20-річному військовослужбовцю Руслану Книшу. Це сталося після відмов у відділенні ПриватБанку та публічного розголосу ситуації.

Про це повідомила керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова у Instagram.

Реклама
Читайте також:

Як вирішилась ситуація із карткою для військового

"Андрій Пишний по-людськи вболіває за українську справу і допомагає армії. Але чи є його людська реакція на несправедливість достатньою відповіддю державного апарату на цей інцидент? На мою думку — ні", — написала Толкачова.

Вона зазначила, що реакція ПриватБанку є недостатньо, бо він запропонував допомогу з протезуванням, але протезування у Руслана і так буде. При тому залишаються невирішеними питання житла, адаптації, побуту, роботи, майбутнього.

"Ми перебуваємо в комунікації з усіма — урядом, Національним банком, ПриватБанком. У першу чергу я хочу, щоб армія чиновників повернулася обличчям до армії, на плечах якої ще тримається Україна. Держава повинна ухвалити низку рішень, які унеможливлять знущання чиновників з поранених військових у майбутньому. Банк має провести серйозну внутрішню роботу й змінити процедури", — додала вона.

Толкачова повідомила, що сцена в Приваті — це симптом глибокої прірви між армією і людьми, які "на четвертому році війни живуть звичним життям".

"Добре, що за Руслана є кому заступитися. А що щодня переживають інші солдати, ветерани, поранені? Поки держава і суспільство не усвідомлять, що війна — це справа всіх, а не жменьки порядних людей, проблеми лише накопичуватимуться", — наголосила керівниця Патронатної служби "Янголи".

Голова НБУ особисто вручив картку ветерану після відмови у банку - фото 1
Пост Олени Толкачової. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві у відділенні ПриватБанку відмовили в оформленні картки ветерану війни, який втратив усі кінцівки на війні. Йому не вдалося завершити обов'язкову процедуру підтвердження особистості.

А раніше заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський заявив, що середній вік ветеранів в Україні сьогодні не перевищує 30 років.

НБУ ПриватБанк мапа ветерани Андрій Пишний
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації