Пишний особисто вручив картку ветерану після відмови у банку

Пишний особисто видав картку військовослужбовцю. Фото: Instagram Олени Толкачової

Голова Національного банку України Андрій Пишний особисто видав банківську картку 20-річному військовослужбовцю Руслану Книшу. Це сталося після відмов у відділенні ПриватБанку та публічного розголосу ситуації.

Про це повідомила керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова у Instagram.

Реклама

Читайте також:

Як вирішилась ситуація із карткою для військового

"Андрій Пишний по-людськи вболіває за українську справу і допомагає армії. Але чи є його людська реакція на несправедливість достатньою відповіддю державного апарату на цей інцидент? На мою думку — ні", — написала Толкачова.



Вона зазначила, що реакція ПриватБанку є недостатньо, бо він запропонував допомогу з протезуванням, але протезування у Руслана і так буде. При тому залишаються невирішеними питання житла, адаптації, побуту, роботи, майбутнього.



"Ми перебуваємо в комунікації з усіма — урядом, Національним банком, ПриватБанком. У першу чергу я хочу, щоб армія чиновників повернулася обличчям до армії, на плечах якої ще тримається Україна. Держава повинна ухвалити низку рішень, які унеможливлять знущання чиновників з поранених військових у майбутньому. Банк має провести серйозну внутрішню роботу й змінити процедури", — додала вона.



Толкачова повідомила, що сцена в Приваті — це симптом глибокої прірви між армією і людьми, які "на четвертому році війни живуть звичним життям".



"Добре, що за Руслана є кому заступитися. А що щодня переживають інші солдати, ветерани, поранені? Поки держава і суспільство не усвідомлять, що війна — це справа всіх, а не жменьки порядних людей, проблеми лише накопичуватимуться", — наголосила керівниця Патронатної служби "Янголи".

Пост Олени Толкачової. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві у відділенні ПриватБанку відмовили в оформленні картки ветерану війни, який втратив усі кінцівки на війні. Йому не вдалося завершити обов'язкову процедуру підтвердження особистості.

А раніше заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський заявив, що середній вік ветеранів в Україні сьогодні не перевищує 30 років.