Глава МВФ Кристалина Георгиева прибыла в Киев

Глава МВФ прибыла в Киев — какова цель визита
В четверг утром, 15 января, руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом. Ожидается, что она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других чиновников.
Об этом информирует Reuters.
Глава МВФ приехала в Киев — что известно
По данным источников Reuters, ожидается, что глава МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой НБУ Андреем Пышным. А также с руководителями предприятий.
Отмечается, что Георгиева рассмотрит прогресс Украины в реализации ряда мероприятий, в частности принятие бюджета на 2026 год, принятие мер для увеличения внутренних доходов путем расширения налоговой базы и обеспечения масштабного внешнего финансирования от доноров на условиях, похожих на гранты.
Детали визита не разглашались из соображений безопасности.
Как известно, руководительница МВФ, которая имеет тесные родственные связи с Украиной, последний раз посещала страну в феврале 2023 года.
Напомним, что в МВФ прокомментировали финансирование Украины российскими замороженными активами.
Ранее стало известно, как продвигаются переговоры Украины с МВФ.
Читайте Новини.LIVE!