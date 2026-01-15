Глава МВФ Кристалина Георгиева прибыла в Киев

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Фото: Kristalina Georgieva/Facebook

В четверг утром, 15 января, руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев с необъявленным визитом. Ожидается, что она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом других чиновников.

Об этом информирует Reuters.

Глава МВФ приехала в Киев — что известно

По данным источников Reuters, ожидается, что глава МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой НБУ Андреем Пышным. А также с руководителями предприятий.

Отмечается, что Георгиева рассмотрит прогресс Украины в реализации ряда мероприятий, в частности принятие бюджета на 2026 год, принятие мер для увеличения внутренних доходов путем расширения налоговой базы и обеспечения масштабного внешнего финансирования от доноров на условиях, похожих на гранты.

Детали визита не разглашались из соображений безопасности.

Как известно, руководительница МВФ, которая имеет тесные родственные связи с Украиной, последний раз посещала страну в феврале 2023 года.

