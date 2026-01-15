Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Глава МВФ прибула до Києва — яка мета візиту

Глава МВФ прибула до Києва — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 08:33
Глава МВФ Крісталіна Георгієва прибула до Києва
Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Фото: Kristalina Georgieva/Facebook

У четвер вранці, 15 січня, очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва з неоголошеним візитом. Очікується, що вона зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та низкою інших урядовці.

Про це інформує Reuters.

Реклама
Читайте також:

Очільниця МВФ приїхала до Києва — що відомо

За даними джерел Reuters, очікується, що глава МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єркою Юлією Свириденко та головою НБУ Андрієм Пишним. А також з керівниками підприємств.

Зазначається, що Георгієва розгляне прогрес України в реалізації низки заходів, зокрема ухвалення бюджету на 2026 рік, вжиття заходів для збільшення внутрішніх доходів шляхом розширення податкової бази та забезпечення масштабного зовнішнього фінансування від донорів на умовах, схожих на гранти.

Деталі візиту не розголошувалися з міркувань безпеки.

Як відомо, очільниця МВФ, яка має тісні родинні зв'язки з Україною, востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.

Нагадаємо, що у МВФ прокоментували фінансування України російськими замороженими активами.

Раніше стало відомо, як просуваються переговори України із МВФ.

МВФ Київ переговори Крісталіна Георгієва допомога візит
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації