Глава МВФ Крісталіна Георгієва прибула до Києва

У четвер вранці, 15 січня, очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва з неоголошеним візитом. Очікується, що вона зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та низкою інших урядовці.

Очільниця МВФ приїхала до Києва — що відомо

За даними джерел Reuters, очікується, що глава МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єркою Юлією Свириденко та головою НБУ Андрієм Пишним. А також з керівниками підприємств.

Зазначається, що Георгієва розгляне прогрес України в реалізації низки заходів, зокрема ухвалення бюджету на 2026 рік, вжиття заходів для збільшення внутрішніх доходів шляхом розширення податкової бази та забезпечення масштабного зовнішнього фінансування від донорів на умовах, схожих на гранти.

Деталі візиту не розголошувалися з міркувань безпеки.

Як відомо, очільниця МВФ, яка має тісні родинні зв'язки з Україною, востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.

