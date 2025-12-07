Илон Маск призвал ликвидировать ЕС — Сикорский резко ответил

Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск спровоцировал новую волну критики в Европе после того, как фактически призвал "ликвидировать" Европейский союз. На резкое высказывание ответил глава МИД Польши Радослав Сикорский, который предложил бизнесмену "полететь на Марс".

Об этом он написал в своем аккаунте в X.

Сикорский резко ответил Маску

Министр иностранных дел Польши публично ответил миллиардеру после того, как тот поинтересовался, "сколько времени осталось до исчезновения ЕС", сопроводив сообщение фразой "ликвидировать ЕС".

"Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия", — написал Сикорский.

Комментарий Сикорского под сообщением Маска. Фото: скриншот X

Польский министр также подчеркнул, что антиевропейские заявления Маска активно подхватывают в России. В частности, его слова поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если кто-то еще сомневался, кому служит эта антиевропейская болтовня. Тем, кто зарабатывает на ненависти, и тем, кто хочет покорить Европу", — добавил Сикорский.

Публикация Сикорского. Фото: X

Отметим, что Маск сделал скандальное высказывание после того, как европейские регуляторы оштрафовали платформу X на 120 млн евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента. Среди претензий обманчивый дизайн "синей галочки", непрозрачность рекламного репозитория и отказ предоставлять исследователям доступ к публичным данным. В США решение Еврокомиссии назвали проявлением "цензуры", тогда как ЕС настаивает, что платформа систематически нарушает Digital Services Act.

