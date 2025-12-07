Відео
Голова МЗС Польщі відреагував на заклики Маска "ліквідувати" ЄС

Голова МЗС Польщі відреагував на заклики Маска "ліквідувати" ЄС

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:29
Ілон Маск закликав ліквідувати ЄС — Сікорський різко відповів
Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск спровокував нову хвилю критики в Європі після того, як фактично закликав "ліквідувати" Європейський союз. На різке висловлювання відповів глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який запропонував бізнесмену "полетіти на Марс".

Про це він написав у своєму акаунті в X.

Читайте також:

Сікорський різко відповів Маску

Міністр закордонних справ Польщі публічно відповів мільярдеру після того, як той поцікавився, "скільки часу залишилося до зникнення ЄС", супроводивши допис фразою "ліквідувати ЄС".

"Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання", — написав Сікорський.

Сікорський порадив Маску летіти на Марс
Коментар Сікорського під дописом Маска. Фото: скриншот X

Польський міністр також підкреслив, що антиєвропейські заяви Маска активно підхоплюють у Росії. Зокрема, його слова підтримав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Якщо хтось ще мав сумніви, кому служить ця антиєвропейська балаканина. Тим, хто заробляє на ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу", — додав Сікорський.

Сікорський відповів Маску на заклики ліквідувати ЄС
Публікація Сікорського. Фото: X

Зазначимо, що Маск зробив скандальне висловлювання після того, як європейські регулятори оштрафували платформу X на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту. Серед претензій оманливий дизайн "синьої галочки", непрозорість рекламного репозиторію та відмова надавати дослідникам доступ до публічних даних. У США рішення Єврокомісії назвали проявом "цензури", тоді як ЄС наполягає, що платформа систематично порушує Digital Services Act.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск зробив власне передбачення, хто стане наступним президентом США.

А також стало відомо, скільки збитків понесла компанія Tesla після скандальних витівок Маска.

Європейський союз скандал Ілон Маск Радослав Сікорський соцмережі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
