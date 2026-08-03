Глава МИД Молдовы выступил на украинском языке и поблагодарил ВСУ

Михай Попшой. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем. Во время обращения к украинским дипломатам глава молдавского МИД выступил на украинском языке и подчеркнул неизменную поддержку Украины со стороны Кишинева.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на МИД Украины и Владимира Зеленского.

Зеленский встретился с главой МИД Молдовы

Владимир Зеленский отметил, что был рад видеть Михая Попшая на ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

По словам президента, присутствие представителя Молдовы демонстрирует близость позиций двух стран в вопросах внешней политики, в частности в сферах безопасности и европейского будущего.

"Важно, чтобы мы и в дальнейшем двигались вместе по всему спектру общих задач", — подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили практические направления сотрудничества, в числе которых инфраструктура и энергетика. Президент Украины отметил, что для обоих государств эти вопросы являются составной частью безопасности и взаимной поддержки.

"Благодарен Молдове за последовательную поддержку нашего народа и защиту", — заявил глава государства.

Министр Молдовы выступил на украинском языке и поблагодарил украинских военных

Во время встречи Михай Попшой выступил на украинском языке и подчеркнул поддержку Украины со стороны Молдовы.

Он заявил, что его страна сделала свой выбор и встала рядом с Украиной в борьбе против российской агрессии.

"Молдова сделала свой выбор. Мы встали на сторону Украины. А Украина — благодаря невероятному мужеству своего народа и несокрушимости своих Вооруженных Сил — защитила гораздо больше, чем собственные границы", — сказал Попшой.

По его словам, украинские военные, которые защищают Харьков, Херсон, Запорожье и Донецкую область, защищают не только территорию Украины, но и безопасность всей Европы.

"Каждый украинский воин, защищающий Харьков, Херсон, Запорожье или Донецкую область, защищает не только свое государство. Он защищает мир всей Европы. И да — он защищает также мир в Молдове", — подчеркнул министр иностранных дел Молдовы.

Михай Попшой также поблагодарил Украину за стойкость и борьбу, которая, по его словам, имеет значение далеко за пределами украинских границ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 1 августа, премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с главой правительства Молдовы Василием Тофаном. Стороны обсудили развитие совместных инфраструктурных проектов и дальнейшее углубление экономического сотрудничества.

Новини.LIVE писали, что украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за полномасштабной войны и переехавшие в Молдову, постепенно адаптируются к новой среде. Они интегрируются в местные сообщества, открывают собственное дело и налаживают жизнь в другой стране. В то же время молдавцы продолжают ощущать последствия войны, которая идет по соседству, и больше всего ждут её окончания.