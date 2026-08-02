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Главы правительств Украины и Польши провели телефонный разговор: что обсудили

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 00:35
Премьер-министры Украины и Молдовы 1 августа 2026 года провели телефонный разговор
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Антон Забельский для Forbes Ukraine

В субботу, 1 августа, премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном. Политики обсудили совместные инфраструктурные проекты. Также они уделили внимание экономическому сотрудничеству.

Об этом со ссылкой на главу украинского правительства сообщает Новини.LIVE.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном
Скриншот сообщения Сергея Корецкого

Телефонный разговор премьер-министров Украины и Польши

Главы правительств договорились, что будут искать решения для организации пограничного контроля, чтобы сделать его более быстрым и удобным для людей и бизнеса.

Сергей Корецкий предложил Василию Тофану возобновить работу Межправительственной украинско-молдавской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Также он пригласил молдавского премьер-министра посетить Украину.

"У наших стран общая цель — членство в ЕС, и мы будем двигаться к ней вместе", — подчеркнул глава украинского правительства.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого сообщал, что в Украине проведут проверку укрытий. Особое внимание уделят состоянию бомбоубежищ и доступности этих мест для людей. Все укрытия должны быть открыты не только во время тревог, но и тогда, когда заранее известно об угрозе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу правительства писал, что Украина получила транш 3,47 миллиарда евро от ЕС. Эти средства помогут обеспечить бесперебойные поставки необходимого вооружения и покрыть критические потребности военных на передовой. Выделить еще один пакет помощи западные партнеры планируют в ближайшее время.

Молдова правительство Сергей Корецкий
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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