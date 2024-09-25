Рафаэль Гросси заявил, что Иран хочет восстановить ядерную промышленность

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. REUTERS/Leonhard Foeger

Глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует поездку в Тегеран в октябре, чтобы пообщаться с лидерами Ирана. Его смущает стремительное развитие ядерной программы в Иране без участия и консультаций со стороны МАГАТЭ.

Об этом сообщает Reuters.

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Тегеран долго не допускает экспертов МАГАТЭ по обогащению урана в инспекционную группу и отказывается предоставлять агентству комментарии. Речь идет об инцидентах относительно случаев обнаружения следов урана на объектах, не заявленных как места для хранилищ или работы с ядерным топливом.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после переговоров в Нью-Йорке с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи "он почувствовал большую готовность официальных лиц Ирана сотрудничать с агентством более содержательно". Он планирует поездку в Тегеран в октябре.

"Конечно, сейчас мы должны придать этому содержанию и сущности, потому что мы не начинаем с нуля. У нас был относительно длительный процесс без ответов на некоторые вопросы", — сказал Гросси и добавил, что встреча в Тегеране должна состояться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Согласно последним отчетам МАГАТЭ Иран значительно продвинулся вперед в развитии ядерной программы. В частности, там уже завершили монтаж восьми новых каскадов в Фордо, которые не введены в эксплуатацию, а на самом большом подземном объекте в Натанге введены в эксплуатацию 15 новых каскадов.

Иран активизировал ядерные работы с 2019 года, после того как тогдашний американский Президент США Дональд Трамп отказался от соглашения, достигнутого во времена его предшественника Барака Обамы.

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления ядерных переговоров, Гросси сказал, что подготовительную работу необходимо начать уже сейчас, в частности для того, чтобы МАГАТЭ получило необходимую ясность в отношении деятельности Ирана после того, как он сократил сотрудничество с агентством.

"Я думаю, что мы должны, или наша цель должна заключаться в том, чтобы достичь результатов другим способом, потому что по старинке это уже просто не работает", — сказал Рафаэль Гросси.

Напомним, в мае 2024 года в СМИ появилась информация, что Иран стремительно накапливает запасы урана и уже имеет такое количество, которое приравнивают к вооруженным.

Летом Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран очень близок к получению собственного ядерного оружия.

А недавно аналитики заявили, что Иран помогает России оружием в обмен на получение ядерных технологий.