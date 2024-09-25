Рафаель Гроссі заявив що Іран хоче відновити ядерну промисловість

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. REUTERS/Leonhard Foeger

Голова Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що планує поїздку у Тегеран в жовтні, щоб поспілкуватися з лідерами Ірану. Його бентежить стрімкий розвиток ядерної програми в Ірані без участі та консультацій з боку МАГАТЕ.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Іран нарощує темпи ядерної програми

Тегеран тривалий час не допускає експертів МАГАТЕ зі збагачення урану до інспекційної групи та відмовляється надавати агентству коментарі. Йдеться про інциденти щодо випадків виявлення слідів урану на об'єктах, що не заявлені, як місця для сховищ чи роботи з ядерним паливом.

Відтак глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після переговорів у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі "він відчув більшу готовність офіційних осіб Ірану співпрацювати з агентством більш змістовно". Він планує поїздку у Тегеран в жовтні.

"Звичайно, зараз ми повинні надати цьому змісту та сутності, тому що ми не починаємо з нуля. У нас був відносно тривалий процес без відповідей на деякі запитання", — сказав Гроссі та додав, що зустріч у Тегерані має відбутися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Згідно з останніми звітами МАГАТЕ Іран значно просунувся вперед у розвитку ядерної програми. Зокрема, там вже завершили монтаж восьми нових каскадів у Фордо, які не введенні в експлуатацію, а на найбільшому підземному об'єкті в Натанзі введено в експлуатацію 15 нових каскадів.

Іран активізував ядерні роботи з 2019 року, після того, як тодішній американський Президент США Дональд Трамп відмовився від угоди, досягнутої за часів його попередника Барака Обами.

Відповідаючи на запитання про перспективи відновлення ядерних переговорів, Гроссі сказав, що підготовчу роботу необхідно розпочати вже зараз, зокрема, для того, щоб МАГАТЕ отримало необхідну ясність щодо діяльності Ірану після того, як він скоротив співпрацю з агентством.

"Я думаю, що ми повинні, або наша мета повинна полягати в тому, щоб досягти результатів в інший спосіб, тому що по-старому це вже просто не працює", — сказав Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, у травні 2024 року в ЗМІ з'явилась інформація, що Іран стрімко накопичує запаси урану і вже має таку кількість, яку прирівнюють до збройних.

Влітку Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран дуже близький до отримання власної ядерної зброї.

А нещодавно аналітики заявили, що Іран допомагає Росії зброєю в обмін на отримання ядерних технологій.