Гидрометцентр прогнозирует жару в последний день июля в Украине

Ребята идут по улице. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Людмила Войтюк Редактор

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 31 июля. Сегодня будет небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Последний день июля будет очень тёплым.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Погода в Украине 31 июля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что последний день июля порадует украинцев спокойной погодой, которую обеспечит антициклон. К тому же из Западной Европы к нам начнет поступать теплый воздух, поэтому температура повысится.

Прогноз погоды на 31 июля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В частности, ночью было довольно прохладно, но днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться и достигнет +24...+30 °С, а на крайнем западе страны — до +34 °С.

Также в течение дня будет преобладать небольшая облачность, но без осадков. Ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, днём поднимется до +25...+30 °С, а на крайнем западе страны — до +34 °С.

Погода на 31 июля от Meteoprog

По прогнозу синоптиков, теплее всего сегодня будет на западе, востоке и юге страны. В Закарпатской, Луганской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +31…+33 °С. В центральных регионах ожидается +28…+31 °С, а на севере будет несколько прохладнее — от +25 до +29 °С.

Карта температур в Украине 31 июля. Фото: Meteoprog

В ночные часы температура составит от +15 °С на севере до +23 °С на юге и побережье Черного моря.

Осадков не прогнозируется ни в одном регионе. Ветер преимущественно будет слабым или умеренным — 2–8 м/с. На большей части страны он будет северо-западным, тогда как в западных областях будет преобладать юго-восточный или переменный ветер.

Как писали «Новости.LIVE», в Украине снова ожидается значительное потепление. Уже в первые дни августа воздух будет прогреваться до +28…+34 °C.

Также синоптики дали прогноз магнитных бурь на август. В последний месяц лета длительных и слишком мощных геомагнитных штормов специалисты пока не ожидают.