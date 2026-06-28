Гидрометцентр прогнозирует жару с дождями и грозами в Украине сегодня
Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 28 июня. В этот день ожидается небольшая облачность. В восточных, Днепропетровской, а днем также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не ожидается.
Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 28 июня
Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с.
Температура ночью составила +16...+21 °С, днем будет +29...+34 °С. При этом в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидается сильная жара +35...+38 °С, на востоке страны +23...+28 °С.
В Киеве и области также будет небольшая облачность, но без осадков.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составила +16…+21 °С, днём ожидается +29…+34 °С.
Между тем в Киеве ночью +19...+21 °С, днём +30...+32 °С.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине будет +30...+34 °С, а в Одесской, Житомирской и Винницкой областях до +32...+37. В то же время на востоке Украины будет прохладнее — +26...+29 °С.
По словам Диденко, дожди сегодня более вероятны в восточной части Украины и в Черкасской области, в Днепре, Полтавской области и в Запорожье. В других городах будет сухая погода.
При этом в Киеве ожидается +30...+32 °С, без дождей.
Как сообщали Новини.LIVE, в период с 28 по 30 июня на территории Украины распространится горячий воздух. Местами температура поднимется до +40 °С.
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