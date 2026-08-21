Гидрометцентр прогнозирует в Украине жару до +37 °С и грозы сегодня

Украинцы на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 21 августа, на большей части Украины ожидается малооблачная погода, местами с сильной жарой. Ночью ожидается жаркая погода с температурой +15...+20 °С;; днем на юго-востоке страны +30...+34 °С; °С, на остальной территории сильная жара +35...+37 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 августа

На всей территории страны днем 21 августа воздух прогреется от +25...27 на Волыни до +37 °C в центральных районах страны.

Осадков на большей части Украины не ожидается, лишь в северной части днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Прогноз погоды на 21 августа. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

В Укргидрометцентре также предупредили о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

21–23 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, по прогнозам метеорологов, в целом конец августа будет намного теплее климатической нормы. Самая сильная жара до +41 °C прогнозируется на юге, а осадков там почти не ожидается. В то же время в других регионах страны возможны сильные грозы и ливни.

Также мы писали, что до конца августа 2026 года прогнозируется ещё несколько периодов повышенной солнечной активности. Они могут вызвать кратковременные изменения магнитного поля Земли, что обычно влияет на метеозависимых людей. В то же время в целом геомагнитная обстановка в августе ожидалась преимущественно спокойной.