Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр спрогнозировал до +25 °С тепла в Украине сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал до +25 °С тепла в Украине сегодня

Ua ru
16 сентября 2026 05:50
Гидрометцентр прогнозирует температуру до +25 °С в Украине сегодня, 16 сентября
Женщины устроили фотосессию в парке. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 16 сентября. В этот день ожидается переменная облачность, но будет сухо и тепло. Температура воздуха днём достигнет +25 °С.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз Укргидрометцентра на 16 сентября

Синоптики сообщают, что в среду, 16 сентября, погоду в Украине будет определять антициклон, центр которого будет перемещаться с территории Румынии в направлении центральных областей. Поэтому осадков не ожидается. В большинстве регионов будет переменная облачность, а ветер — преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с. На западе страны он изменит направление на юго-западное.

В западных областях утром местами возможен туман.

Ночью температура воздуха составляла +6…+12 °C, а днем прогреется до +20…+25 °C. В восточных областях ночь была несколько теплее — +10…+15 °C, однако днем ожидается прохладнее: +17…+22 °C.

Читайте также:
Бабине літо: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды на 16 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Натальи Диденко на 16 сентября

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует на 16 сентября комфортную погоду с большим количеством солнца и тепла. Она сообщает, что теплее всего будет в западных областях, где дневная температура поднимется до +22…+26°С. В большинстве регионов ожидается +20…+23°С. На востоке Украины будет прохладнее — температура составит около +17…+20°С.

Синоптик Диденко прогнозирует в столице 16 сентября сухую, солнечную и тёплую погоду. Днем температура воздуха в Киеве поднимется до +23°С.

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколькодневный период слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации