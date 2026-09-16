Гідрометцентр спрогнозував до +25 °С в Україні сьогодні 16 вересня

Жінки влаштували фотосесію в парку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 16 вересня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, але буде сухо і тепло. Температура повітря вдень досягатиме +25 °С.

Про це повідомили Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Укргідрометцентру на 16 вересня

Синоптики повідомляють, що в середу, 16 вересня погоду в Україні визначатиме антициклон, центр якого переміщуватиметься з території Румунії у напрямку центральних областей. Тож опадів не очікується. У більшості регіонів буде мінлива хмарність, а вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. На заході країни він змінить напрямок на південно-західний.

У західних областях вранці місцями можливий туман.

Вночі температура повітря становила +6…+12°C, а вдень прогріється до +20…+25°C. У східних областях ніч була дещо теплішою — +10…+15°C, проте вдень очікується прохолодніше: +17…+22°C.

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Карта прогнозу погоди на 16 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Наталки Діденко на 16 вересня

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує на 16 вересня комфортну погоду з великою кількістю сонця та тепла. Вона повідомляє, що найтепліше буде у західних областях, де температура вдень підніметься до +22…+26°С. У більшості регіонів очікується +20…+23°С. На сході України буде свіжіше — температура становитиме близько +17…+20°С.

Синоптикиня Діденко прогнозує у столиці 16 вересня суху, сонячну та теплу погоду. Вдень температура повітря у Києві підніметься до +23°С.

Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.

Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.