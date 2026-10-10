Прогноз погоды в Украине на 10 октября — где пройдут дожди

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 10 октября. В этот день в основном будет сухая погода, но ночью на северо-востоке и в Днепропетровской области пройдут дожди, а днем осадки ожидаются в восточных областях. Также в юго-восточных регионах утром будет туман, а температура днем составит +23 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 10 октября в Украине будет переменная облачность. В большинстве областей осадков не ожидается, однако ночью прогнозируются умеренные дожди на северо-востоке страны и в Днепропетровской области. Днем небольшие осадки прогнозируются в восточных областях.

Прогноз погоды на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в юго-восточных регионах местами будет образовываться туман. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха в основном составляла +4…+9 °C, в Карпатах — +1…+6 °C. На юге и юго-востоке будет теплее — +10…+15 °C. Днем столбики термометров покажут +14…+19 °C, а в южной части страны воздух прогреется до +23 °C.

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Прогноз погоды от Meteoprog

По данным Meteoprog, в центральных, северных и западных областях ожидается переменная облачность без значительных осадков. В этих регионах ночью температура в основном колебалась в пределах +4…+9 °C, а днём составит +14…+19 °C.

Прогноз погоды на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области также прогнозируется сухая погода. В столице ночью было около +7…+9 °C, а днем воздух прогреется до +17…+19 °C.

На востоке страны возможны дожди. В частности, в Харьковской области прогнозировали небольшие осадки ночью и днем. В Харькове температура составляла +11…+13 °C ночью и составит +16…+18 °C днем. В Донецкой и Луганской областях днем также местами возможен небольшой дождь.

В Днепропетровской области ночью ожидался умеренный дождь, а температура воздуха составляла +10…+15 °C. В южных областях будет преобладать сухая погода, а днем воздух может прогреться до +23 °C.

На западе страны ночью в горных районах температура опускалась до +1…+6 °C. Ветер в большинстве регионов будет юго-западным, 5–10 м/с.

По данным Meteoprog, в Киеве солнце взойдет в 07:11, а зайдет в 18:18. Световой день продлится 11 часов 7 минут.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу NOAA, в октябре 2026 года самые сильные геомагнитные возмущения ожидаются с 12 по 16 октября, а еще один период повышенной активности прогнозируют на 22 октября. В то же время в начале и в конце месяца прогнозируются слабые магнитные бури.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года средняя температура воздуха в Украине может превысить климатическую норму на 1–2 °C. При этом во второй половине месяца ожидаются ночные заморозки, а в высокогорье Карпат может выпасть первый снег.