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Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует дожди в первый день осени в Украине

Гидрометцентр прогнозирует дожди в первый день осени в Украине

Ua ru
1 сентября 2026 05:57
Гидрометцентр прогнозирует дожди в первый день осени в Украине
Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Синоптики сообщают прогноз погоды в Украине на вторник, 1 сентября. В этот день будет тепло, но также пройдут кратковременные дожди и грозы. В частности, осадки возможны на западе и севере страны, а днем — еще и в Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 1 сентября в Украине ожидается переменная облачность.

В западных и северных областях, а днем также в Винницкой и Черкасской областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с.

Зливи на заході та спека на півдні: погода у перший день осені - фото 1
Прогноз погоды на 1 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, на востоке страны — +9...+14 °С. Днем температура поднимется до +23...+28 °С.

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Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, 1 сентября погода в Украине будет теплой, но нестабильной в западных, северных и части центральных областей.

На западе ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Во Львовской области днем будет +21...+24 °С, в Закарпатье — до +27 °С.

Зливи на заході та спека на півдні: погода у перший день осені - фото 2
Прогноз погоды на 1 сентября. Фото: Meteoprog

На севере также возможны осадки. В Киевской области дневная температура составит +25...+27 °С, в Черниговской — до +27 °С, в Сумской — до +28 °С.

В центральных областях дожди и грозы прогнозируются в Винницкой и Черкасской областях. В Кировоградской области воздух прогреется до +30 °С, в Полтавской — до +29 °С. На востоке будет преобладать сухая погода. Температура днем составит +26...+30 °С.

Теплее всего будет на юге Украины. В Одесской области ожидается до +30 °С, в Николаевской и Запорожской — до +31 °С, а в Херсонской области и в Крыму — до +32 °С. Ветер будет преимущественно юго-западный, 3–10 м/с в зависимости от региона.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура, как ожидается, будет на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Теплый период может продлиться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.

Новини.LIVE также писали, что осенью в Украине ожидаются резкие изменения погоды — от сухих и тёплых периодов до похолоданий и осадков. Среди возможных явлений метеорологи прогнозируют густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. Также не исключаются длительные засушливые периоды и дефицит влаги в почве.

погода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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