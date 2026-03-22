Гидрометцентр предупреждает о шквалах и снеге в Украине сегодня

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: zabor.zp

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 22 марта, дали синоптики. Будет переменная облачность. На юге страны местами возможен дождь, на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в субботу, 21 марта сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 22 марта.

Карта "Погода в Украине 22 марта 2026 года" от Укргидрометцентра

Северо-восточный ветер достигнет 7–12 м/с, а днем в Крыму и Приазовье местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью похолодает до +2...-3 °С, на юге — до +1...+6 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

В Карпатах ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, а днем без осадков. Температура ночью и днем будет держаться в пределах -3...+2 °С.

Карта температур на 26 марта 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра — 7–12 м/с. Ночью в столице ожидается около 0 °С, а в области — +2...-3 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +10...+12 °С, а в Киевской области — до +8...+13 °С.

