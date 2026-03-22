Гідрометцентр попереджає про шквали та сніг в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає про шквали та сніг в Україні сьогодні

Дата публікації: 22 березня 2026 06:25
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: zabor.zp

Прогноз погоди в Україні на неділю, 22 березня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. На півдні країни місцями можливий дощ, на решті території опадів не передбачається.

Про це в суботу, 21 березня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 22 березня 2026 року
Карта "Погода в Україні на 22 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Північно-східний вітер сягне 7–12 м/с, а вдень у Криму та Приазов'ї місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі похолодає до +2...-3 °С, на півдні — до +1...+6 °С. Удень повітря прогріється до +8...+13 °С. 

У Карпатах уночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, а вдень без опадів. Температура вночі й удень триматиметься в межах -3...+2 °С.

Температури в Україні 22 березня 2026 року
Карта температур на 22 березня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північного-східного вітру — 7–12 м/с. Уночі у столиці очікується близько 0 °С, а в області — +2...-3 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +10...+12 °С, а на Київщині — до +8...+13 °С.

Раніше ми повідомляли, що 22 березня в Києві був сильний вітер. Уночі у столиці похолодало до 0 °С, а на Київщині зафіксували мороз.

Також ми писали, що 22 березня в деяких регіонах був штормовий вітер. Його пориви сягали 15–20 м/с.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
