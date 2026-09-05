Гидрометцентр предупреждает о дождях и грозах в Украине сегодня

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды на субботу, 5 сентября. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью в северной части, а днем по всей Украине, кроме юго-востока, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Также в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами будут грозы.

Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 5 сентября

Карта «Погода в Украине 5 сентября 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 7–12 м/с. В Украине, кроме Закарпатья, днем порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Температура ночью составила +12...+17 °С, на побережье морей до 20 °С. Днем ожидается +22...+27 °С, на юге, юго-востоке и в Кировоградской области до +30 °С, а в западных областях +18...+23 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 5 сентября 2026 года

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

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Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 7–12 м/с, днём порывы до 15–20 м/с. Температура по области ночью +12...+17 °С, днём +22...+27 °С.

Между тем в Киеве ночью было +15...+17 °С, днем ожидается около +25 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в субботу, 5 сентября, жара ожидается на юге, востоке и в некоторых центральных областях Украины. Например, в Днепропетровской области температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+32 °С.

На севере Украины ожидается +20...+24 °С, в западных областях +18...+20 °С, только в Закарпатье будет немного теплее.

Также Диденко добавила, что сегодня из-за активности атмосферного фронта дожди наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. На юго-востоке, в Кропивницком и прилегающих районах, а также в Днепропетровской области — без значительных осадков.

Что касается Киева, ночью и утром ожидается дождь, а днем преимущественно будет без осадков. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+24 °С. Также будет сильный ветер.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода — средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Также мы писали, что осенью в Украине ожидаются резкие изменения погодных условий и температурные контрасты. Синоптическая обстановка может меняться от длительной сухой жары до резких похолоданий и опасных погодных явлений.