Гідрометцентр попереджає про дощі і грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на суботу, 5 вересня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Вночі у північній частині, а вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються невеликі, місцями помірні дощі. Також в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди будуть грози.

Про це у п'ятницю, 4 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 5 вересня

Карта "Погода в Україні 5 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні, крім Закарпаття, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становила +12...+17 °С, на узбережжі морів до 20 °С. Вдень очікується +22...+27 °С, на півдні, південному сході та Кіровоградщині до +30 °С, а у західних областях +18...+23 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 5 вересня 2026 року

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликі дощі.

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Вітер дутиме південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура по області вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27°С.

Тим часом у Києві вночі було +15...+17 °С, вдень очікується близько +25 С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в суботу 5 вересня спека очікується на півдні на сході та у деяких центральних областях України. Наприклад, на Дніпропетровщині температура повітря коливатиметься в межах +26...+32 С°.

На півночі України очікується +20...+24 С°, у західних областях +18...+20 °С, лише на Закарпатті трохи тепліше.

Також Діденко додала, що сьогодні через діяльність атмосферного фронту дощі найбільш імовірні у західних, північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. На півдні на сході, у Кропивницькому з районами та на Дніпропетровщині - без істотних опадів.

Щодо Києва, вночі та вранці очікується дощ, а вдень переважно буде без опадів. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +23...+24 С°. Також буде сильний вітер.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода — середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

Також ми писали, що восени в Україні очікуються різкі зміни погодних умов і температурні контрасти. Синоптична ситуація може змінюватися від тривалого сухого тепла до різких похолодань і небезпечних погодних явищ.