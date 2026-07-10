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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях, грозах и граде в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях, грозах и граде в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 05:07
Гидрометцентр предупреждает о дождях, грозах и граде в Украине сегодня
Женщина с зонтиком во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 10 июля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы, а в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях и в Крыму — значительные дожди. Днем в отдельных районах будут также ветер и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ночь в большинстве северных и центральных областей прошла без осадков.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 10 июля

Погода в Україні 10 липня 2026 року
Карта «Погода в Украине 10 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составляла +9...+14 °С, на остальной территории +13...+18 °С. Днём ожидается +19...+25 °С, при этом на юго-востоке +23...+28 °С, а в западных областях +15...+20 °С.

Температура в Україні вдень 10 липня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 10 июля 2026 года

В Киеве и области сегодня тоже было облачно с прояснениями. Ночь прошла без осадков, днем ожидается кратковременный дождь.

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Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области составляла ночью +9…+14 °С, днём будет +19…+24 °С.

В Киеве тем временем ночью +12...+14, днем +21...+23 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине почти везде будет преобладать воздушная масса с периодическими дождями. Время от времени возможны сильные ливни и грозы.

Как пишет Диденко, температура воздуха днем составит +19...+23 °С, на востоке +25...+28 °С, в западных областях +17...+22 °С.

В то же время в Киеве тоже пройдет дождь, местами с грозой. Температура воздуха в течение дня +20...+22 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 10 липня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться несколькими сильными геомагнитными всплесками. Такие явления способны влиять на самочувствие некоторых людей, а также на работу технических систем.

Также мы писали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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