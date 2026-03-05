Прогноз погоды на сегодня, 5 марта, в Украине от Укргидрометцентра

Мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на четверг, 5 марта. Сегодня ее будет предопределять поле повышенного давления. Осадки не ожидаются, хотя на востоке, а днем и на северо-востоке будет небольшой снег и дождь. Кроме того, ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях на дорогах фиксировалась гололедица.

Об этом в среду, 4 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 5 марта

Карта погоды в Украине 5 марта. Фото: Укргидрометцентр

В Гидрометцентре предупредили, что на Украину будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Из-за этого ночью температура воздуха была немного минусовой, но днем ожидается +4...+9 °С. В то же время на Закарпатье и юге Украины до +14 °С, прохладнее всего на северо-востоке страны, там +1...+6 °С.

Карта температур на 5 марта от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 5 марта будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью на дорогах местами была гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью +1...+4 °С, днем +4...+9 °С.

В Киеве тем временем -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 марта порывы северо-западного ветра в Украине временами могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение дня ожидается +4...+9 °С, на юге и западе +6...+12 °С, на северо-востоке +1...+4 °С. Дожди с мокрым снегом вероятны в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Тем временем в Киеве 5 марта ветер с северо-запада будет сильным. День пройдет без осадков, температура ожидается до +5 °С.

Напомним, что в Харькове и области сегодня прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах.

