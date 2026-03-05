Погода сьогодні, 5 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Гідрометцентр попередив про опади на сході України сьогодні
Прогноз погоди на четвер, 5 березня, повідомили синоптики. В цей день погоду в Україні зумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому опади не очікуються. Хотя на сході, а вдень і на північному сході буде невеликий сніг та дощ. Окрім того, вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями була ожеледиця.
Про це у середу, 4 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 3-6 березня
Яка погода буде в Україні 5 березня
У Гідрометцентрі попередили, що на Україну буде поширюватися прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с. Через це вночі температура повітря була трохи мінусовою, але вдень очікується +4...+9 °С. Водночас на Закарпатті та півдні України до +14 °С, найпрохолодніше на північному схожу країни, там +1...+6 °С.
У Київській області та Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі на дорогах місцями була ожеледиця.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі +1...+4 °С, вдень +4...+9 °С.
У Києві тим часом -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.
Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 березня пориви північно-західного вітру в Україні часом можуть досягати 15-20 м/с.
Температура повітря протягом дня очікується +4...+9 °С, на півдні та заході +6...+12 °С, на північному сході +1...+4 °С. Дощі з мокрим снігом ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській області. На решті території України без істотних опадів.
Тим часом у Києві 5 березня вітер із північного заходу буде сильним. День пройде без опадів, температура очікується до +5 °С.
Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Синоптики також попередили про ожеледицю на дорогах.
