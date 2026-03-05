Погода сьогодні, 5 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 5 березня, повідомили синоптики. В цей день погоду в Україні зумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому опади не очікуються. Хотя на сході, а вдень і на північному сході буде невеликий сніг та дощ. Окрім того, вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями була ожеледиця.

Про це у середу, 4 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 5 березня

Карта погоди в Україні 5 березня. Фото: Укргідрометцентр

У Гідрометцентрі попередили, що на Україну буде поширюватися прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с. Через це вночі температура повітря була трохи мінусовою, але вдень очікується +4...+9 °С. Водночас на Закарпатті та півдні України до +14 °С, найпрохолодніше на північному схожу країни, там +1...+6 °С.

Карта температур на 5 березня від Meteopost.com

У Київській області та Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі на дорогах місцями була ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі +1...+4 °С, вдень +4...+9 °С.

У Києві тим часом -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 березня пориви північно-західного вітру в Україні часом можуть досягати 15-20 м/с.

Температура повітря протягом дня очікується +4...+9 °С, на півдні та заході +6...+12 °С, на північному сході +1...+4 °С. Дощі з мокрим снігом ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській області. На решті території України без істотних опадів.

Тим часом у Києві 5 березня вітер із північного заходу буде сильним. День пройде без опадів, температура очікується до +5 °С.

