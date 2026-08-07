Гидрометцентр предупредил о жаре, грозах и граде в Украине сегодня

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Людмила Войтюк Редактор

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 7 февраля. Сегодня в большинстве областей Украины было жарко — до +38 °С, но в некоторых регионах ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах возможны град и порывы ветра 15–20 м/с.

Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +20...+25 °C, днем в центральных, восточных и южных областях сохранится сильная жара +35...+38 °C. В западных регионах будет прохладнее — +27...+32 °C. Ветер южный с переходом на северный, 5–10 м/с.

Погода от Meteoprog

По данным Meteoprog, самая жаркая погода ожидается на востоке, юге и в части центральных областей. В Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях дневная температура поднимется до +35...+38 °C. В Киевской области прогнозируют до +37 °C, а в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях — +33...+36 °C.

Погода в Украине 7 августа. Фото: Meteoprog

На западе и севере страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы, из-за чего температура будет несколько ниже — преимущественно +29...+33 °C. В то же время южные и восточные области останутся под влиянием сухой воздушной массы без значительных осадков.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. По оценкам ученых, из-за экстремально высоких температур погибли более 10 тысяч человек, преимущественно в возрасте от 65 лет. Исследователи связывают резкий рост смертности с аномальной жарой, интенсивность которой усиливается в результате изменения климата.