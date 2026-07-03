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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о сильных дождях, граде и грозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о сильных дождях, граде и грозах в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 06:10
Гидрометцентр предупредил о сильных дождях, граде и грозах в Украине сегодня
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 июля. В этот день будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, северных, Винницкой, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях — умеренные дожди и грозы. При этом в отдельных районах ожидаются град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 3 июля

Погода в Україні 3 липня 2026 року
Карта "Погода в Украине 3 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть северо-западный ветер, на востоке страны — восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +18...+23 °С, днем будет +29...+34 °С, в Киевской области +25...+30 °С. В то же время там добавили, что в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью было +14...+19 °С, днем будет +22...+27 °С.

Температура в Україні вдень 3 липня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 29 июня 2026 года

В Киеве и области днем также ожидаются сильные дожди и грозы, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +18…+23 °С, днем будет +25…+30 °С.

Между тем в Киеве ночью +21...+23 °С, днём +26...+28 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня из-за активности атмосферного фронта практически повсеместно в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Осадков избежит разве что восточная часть Украины.

Как пишет Диденко, сегодня в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях максимальная температура составит +24...+29 °С. На остальной территории — +30...+34 °С.

Что касается Киева, в столице пройдут кратковременные грозовые дожди и возможен шквал. Температура воздуха составит +27 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 3 липня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики прогнозировали, что температура воздуха в Украине начнет снижаться уже 3–5 июля.

Также мы писали, что из-за летней жары риски для здоровья существенно возрастают не только среди пожилых людей, но и среди молодежи. Высокие температуры могут спровоцировать серьезные осложнения.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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