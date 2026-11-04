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Гидрометцентр предупредил о похолодании в Украине сегодня

Ua ru
4 ноября 2026 04:57
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября — где ожидаются дожди и снег Новини.LIVE
Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 4 ноября. В этот день ожидается похолодание в связи с притоком холодного воздуха с северо-запада под влиянием мощного антициклона. Синоптики предупредили, что в большинстве областей страны осадков не будет, но на крайнем юге возможны небольшие дожди, а в Карпатах — мокрый снег.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Погода в Украине
Погода от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 ноября от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, погоду будет определять область высокого атмосферного давления от антициклона с центром над Северным морем. Атмосферное давление будет расти, а северный ветер будет способствовать понижению температуры, особенно ночью.

В большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Лишь на крайнем юге страны возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составила 0…+6 °C, на побережье морей — до +10 °C. Днем прогнозируют +4…+9 °C, в южной части страны — +7…+12 °C.

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В Карпатах пройдет небольшой мокрый снег, а температура ночью и днём будет держаться около 0 °C. Ветер северный, 7–12 м/с.

Погода в Украине
Погода от Meteoprog. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды на 4 ноября от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в северных и западных областях будет преобладать облачная погода без значительных осадков. Температура ночью составит −1…+4 °C, днем будет +4…+9 °C. В Закарпатье местами потеплеет до +10 °C.

В центральных областях ожидается преимущественно +5…+10 °C ночью и +8…+13 °C днем. Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Донецкой и Луганской областях.

На юге страны, в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму, местами пройдут дожди. Температура составляла +5…+10 °C ночью и +8…+13 °C днем.

В Харьковской области, согласно отдельному прогнозу местного гидрометцентра, ночью ожидался снег и мокрый снег, днём — прогнозируется мокрый снег с дождём. Температура будет колебаться от −3 до +2 °C ночью и от 0 до +5 °C днем. Порывы ветра могут достигать 15–22 м/с.

В Киеве "Meteoprog" прогнозирует облачную погоду без значительных осадков. Ночью ожидается 0…+3 °C, днем воздух прогреется до +5…+8 °C. В Киевской области температура составит −1…+4 °C ночью и +4…+9 °C днем.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что уже 4 ноября в Украину начнет поступать холодный воздух. Игорь Кибальчич предупредил о ночных заморозках до -3 °C. В конце недели похолодание будет сопровождаться мокрым снегом и порывами ветра до 20 м/с.

Также Новини.LIVE сообщал, что последний месяц осени завершится прохладной погодой. В течение 25–29 ноября прогнозируют всего +2…+3 °C днём. Ночью температура будет колебаться от нуля до двух градусов мороза.

погода Укргидрометцентр Украина снег дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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