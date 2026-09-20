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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине на выходных и в начале недели

Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине на выходных и в начале недели

Ua ru
20 сентября 2026 05:10
Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине на выходных и в начале недели
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на выходные и понедельник, с 19 по 21 сентября. По их данным, вчера прошли дожди, сегодня осадков не ожидается, но уже с понедельника почти всю страну накроют сильные дожди.

Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 19–21 сентября

Вчера в северных, центральных, а ночью и в западных областях местами прошли кратковременные дожди. В то же время на остальной территории, а также сегодня, в воскресенье, день пройдет без осадков.

Температура ночью составляла +9...+16 °С, днем +18...+25 °С, а в южной части до +28 °С.

Однако уже в понедельник, 21 сентября, в большинстве областей Украины пройдут умеренные, а в северных и центральных областях местами значительные дожди. В целом по стране, кроме юга и востока, ожидается понижение температуры примерно на 4–6 °С.

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Между тем в Киеве 20 сентября температура воздуха ночью составляла +15 °С, а днем, согласно сервису Meteoprog, ожидается до +24 °С. Скорость ветра составит до 4 м/с.

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколько дней слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.

погода Киев Укргидрометцентр Украина прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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