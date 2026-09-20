Гідрометцентр попередив про дощі в Україні на вихідних та на початку тижня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вихідні та понеділок, з 19 по 21 вересня, повідомили синоптики. За їх даними, вчора прошли дощі, сьогодні опадів не очікується, але вже з понеділка майже всю країну накриють значні дощі.

Про це у середу, 18 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 19-21 вересня

Вчора в північних, центральних, а вночі й у західних областях місцями прошли короткочасні дощі. Водночас на решті території, а також сьогодні в неділю — день пройде без опадів.

Температура вночі становила +9...+16 °С, вдень +18...+25 °С, а у південній частині до +28 °С.

Проте вже у понеділок, 21 вересня, в більшості областей України пройдуть помірні, а в північних та центральних областях місцями значні дощі. Загалом по країні, крім півдня та сходу, буде зниження температури приблизно на 4-6 °С.

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Тим часом у Києві 20 вересня температура повітря вночі становила +15 °С, а вдень, згідно сервісу Meteoprog — очікується до +24 °С. Температура повітря становитиме до 4 м/с.

Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.

Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.