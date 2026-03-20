Гидрометцентр предупредил о дождях с мокрым снегом в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях с мокрым снегом в Украине сегодня

Дата публикации 20 марта 2026 05:37
Погода сегодня, 20 марта, в Украине - Укргидрометцентр
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, сообщили синоптики. В этот день в большинстве областей осадков не будет, но в некоторых западных и регионах близких к востоку будут дожди с мокрым снегом. Однако температура воздуха все же будет плюсовой.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Наталки Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на 20 марта от Гидрометцентра

"В Украине давление будет падать и будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем, однако в большинстве областей осадков не ждем, лишь в Карпатах, восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом", — прогнозируют синоптики.

В пятницу ветер будет преимущественно северо-восточного направления, скорость которого составит 5-10 м/с. Ночью температура опустится до +3...-2 °C, однако днем потеплеет, в частности на Закарпатье воздух прогреется до +14 °C, на остальной территории страны ожидается +6...+11. Несколько теплее будет на юге и юго-востоке, где ночью будет +1...+6 °C, а днем — +9...+14 °C.

Мапа з прогнозом погоди в Україні на завтра сьогодні 20 березня 2026 року
Карта погоды в Украине на 20 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Диденко на 20 марта

Синоптик Наталья Диденко напоминает, что в пятницу, 20 марта, наступает день весеннего равноденствия, что означает окончательный приход весны. Сегодня возможны незначительные осадки ночью в Полтавской и Сумской областях.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в промежутке +7...+12 °C, только жителей юго-восточных областей порадует тепло до +9...+14 °C. В Киеве 20 марта существенных осадков ожидать не стоит. В столице воздух прогреется до +7...+10 °C.

Карта з прогнозом температури повітря в Україні на 14:00 у п'ятницю, 20 березня, 2026 року
Карта температуры воздуха в Украине на 20 марта. Фото: Meteopost

Напомним, недавно мы писали, что синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Украине в конце этой недели 16-22 марта, а на следующей даже появятся осадки. Кроме того, метеорологи назвали аномально теплый день как для первого месяца весны.

Также стоит заметить, что в конце марта украинцы перейдут на летнее время. В ночь на 29 марта часы надо будет перевести на час вперед, в связи с чем ночь будет короче.

Людмила Войтюк - Редактор
