Люди идут по осеннему городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 12 ноября. В этот день погоду будут определять атмосферные фронты в области пониженного давления, из-за чего небо будет облачным. Кроме того, в нескольких областях возможны опасные погодные явления.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Температура воздуха в разных регионах Украины. Изображение: facebook.com/UkrHMC

Дожди и туман в Украине

Ночью осадки ожидались на западе и востоке страны. Днем умеренные дожди пройдут в большинстве областей, а на юго-востоке они будут значительными. В Карпатах возможен мокрый снег.

В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью и утром местами будет туман.

Температура и ветер

Преобладать будет юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит 0–5 °C, днём — 3–8 °C. На юге будет теплее всего.

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Где объявлен желтый уровень опасности

Ночью в восточных областях были порывы ветра 15-20 м/с. Днем значительные дожди прогнозируются в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Из-за непогоды в этих регионах объявили I уровень опасности — желтый. В Укргидрометцентре предупредили:

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта".

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Изображение: facebook.com/UkrHMC

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине будет постепенно холодать. По предварительному прогнозу, днем температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки возможны уже 23 ноября: тогда столбики термометров могут опуститься до -1 °C, а на следующую ночь — до -2 °C. В конце месяца днем ожидается +2…+3 °C.

Также Новини.LIVE писали о том, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Вера Балабух отмечала, что осадков может выпасть на 20–40 % больше нормы. Из-за притока тёплого воздуха из Атлантики они часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.