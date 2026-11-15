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Гидрометцентр дал прогноз, минут ли дожди Украину сегодня

Ua ru
15 ноября 2026 05:10
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября — будут ли дожди Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 ноября. В этот день ожидается переменная облачность, но осадков не будет. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура составила от +3…–2 °С, в западных областях –1…–6 °С, но днем станет теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 15 ноября

Днём столбики термометров поднимутся до +3…+8 °С, а в Закарпатье и на юге страны — до +10 °С.

Дощі оминуть Україну, але ніч принесе морози: прогноз на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозам синоптиков, середина ноября в Украине постепенно напоминает о приближении зимы. В этот период ночная температура уже может опускаться ниже нуля, особенно в западных областях, тогда как днем воздух еще прогревается до плюсовых значений. Погода остается переменчивой, а температурные различия между регионами становятся более заметными.

Гидрологическая ситуация на реке Прут

По данным Укргидрометцентра, из-за прохождения паводковой волны по руслу реки Прут на участке Черновцы — государственная граница 15 ноября ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Оно может составить 100–150 см над нулевой отметкой, а максимальный расход воды — 165–285 м³/с.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение ноября 2026 года в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Во второй половине ноября возможны первые морозы до -2 °C, а также небольшие дожди. Преимущественно прогнозируется облачная погода с прояснениями.

погода Укргидрометцентр Украина синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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