Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гибридная война РФ против Европы — подборка обложек западных СМИ

Гибридная война РФ против Европы — подборка обложек западных СМИ

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:13
обновлено: 17:24
Гибридная война Путина против Европы на обложках - примеры
Владимир Путин. Фото: Reuters

Влиятельные европейские издания — немецкий Der Spiegel, британский The Economist и испанский XL Semanal — посвятили свои последние номера теме усиления гибридной войны России против стран Европы. Журналисты изданий исследуют, как Кремль пытается дестабилизировать ситуацию на континенте, подорвать единство Запада и ослабить поддержку Украины.

Как именно западные медиа выступают против действий РФ — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гибридная война Путина против Европы на обложках

В материале Der Spiegel под названием "Повелитель дронов" говорится о новой волне атак с использованием беспилотников. Авторы отмечают, что Россия активно применяет дешевое дистанционно управляемое оружие не только на фронте в Украине, но и за ее пределами — нацеливаясь даже на территории стран НАТО. Журналисты спрашивают, готов ли Запад к такому типу войны, где решающую роль играют технологии массового производства.

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ - фото 1
Обложка Der Spiegel. Фото: Новини.LIVE

The Economist в статье "Россия испытывает Запад" обращает внимание на диверсии, кибератаки, сбои в работе аэропортов и подрывы телекоммуникационных кабелей в разных частях Европы. Издание описывает это как "кампанию в серой зоне", которую Москва ведет против НАТО, избегая прямого военного столкновения, но в то же время подрывая стабильность и безопасность региона.

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ - фото 2
Обложка The Economist. Фото: Новини.LIVE

Испанский XL Semanal в материале "Гидра Путина" подчеркивает масштабность гибридной стратегии Кремля: от вмешательства в выборы и кибератак — до блокирования GPS в воздушном пространстве Европы. Авторы отмечают, что у Путина и его "киберармии" есть четкий план, направленный на подрыв демократических институтов и усиление хаоса в европейских странах.

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ - фото 3
Обложка XL Semanal. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в среду, 22 октября, Министерство финансов США ввело новый пакет санкций, направленный против ведущих российских нефтегазовых корпораций. В Вашингтоне подчеркнули, что эти ограничения должны усилить давление на Кремль и заставить его согласиться на немедленное прекращение боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил — последствия новых санкций против России станут ощутимыми примерно через полгода. Политик пообещал впоследствии рассказать, каких именно результатов удалось достичь.

СМИ Европа путинисты ЕС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации