Гибридная война Путина против Европы на обложках - примеры

Владимир Путин. Фото: Reuters

Влиятельные европейские издания — немецкий Der Spiegel, британский The Economist и испанский XL Semanal — посвятили свои последние номера теме усиления гибридной войны России против стран Европы. Журналисты изданий исследуют, как Кремль пытается дестабилизировать ситуацию на континенте, подорвать единство Запада и ослабить поддержку Украины.

Как именно западные медиа выступают против действий РФ — читайте в материале Новини.LIVE.

Гибридная война Путина против Европы на обложках

В материале Der Spiegel под названием "Повелитель дронов" говорится о новой волне атак с использованием беспилотников. Авторы отмечают, что Россия активно применяет дешевое дистанционно управляемое оружие не только на фронте в Украине, но и за ее пределами — нацеливаясь даже на территории стран НАТО. Журналисты спрашивают, готов ли Запад к такому типу войны, где решающую роль играют технологии массового производства.

Обложка Der Spiegel. Фото: Новини.LIVE

The Economist в статье "Россия испытывает Запад" обращает внимание на диверсии, кибератаки, сбои в работе аэропортов и подрывы телекоммуникационных кабелей в разных частях Европы. Издание описывает это как "кампанию в серой зоне", которую Москва ведет против НАТО, избегая прямого военного столкновения, но в то же время подрывая стабильность и безопасность региона.

Обложка The Economist. Фото: Новини.LIVE

Испанский XL Semanal в материале "Гидра Путина" подчеркивает масштабность гибридной стратегии Кремля: от вмешательства в выборы и кибератак — до блокирования GPS в воздушном пространстве Европы. Авторы отмечают, что у Путина и его "киберармии" есть четкий план, направленный на подрыв демократических институтов и усиление хаоса в европейских странах.

Обложка XL Semanal. Фото: Новини.LIVE

