Гібридна війна Путіна проти Європи на обкладинках - приклади

Володимир Путін. Фото: Reuters

Впливові європейські видання — німецький Der Spiegel, британський The Economist та іспанський XL Semanal — присвятили свої останні номери темі посилення гібридної війни Росії проти країн Європи. Журналісти видань досліджують, як Кремль намагається дестабілізувати ситуацію на континенті, підірвати єдність Заходу та послабити підтримку України.

Як саме західні медіа виступають проти дій РФ — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Гібридна війна Путіна проти Європи на обкладинках

У матеріалі Der Spiegel під назвою "Повелитель дронів" йдеться про нову хвилю атак із використанням безпілотників. Автори зазначають, що Росія активно застосовує дешеву дистанційно керовану зброю не лише на фронті в Україні, а й за її межами — націлюючись навіть на території країн НАТО. Журналісти запитують, чи готовий Захід до такого типу війни, де вирішальну роль відіграють технології масового виробництва.

Обкладинка Der Spiegel. Фото: Новини.LIVE

The Economist у статті "Росія випробовує Захід" звертає увагу на диверсії, кібератаки, збої в роботі аеропортів та підриви телекомунікаційних кабелів у різних частинах Європи. Видання описує це як "кампанію у сірій зоні", яку Москва веде проти НАТО, уникаючи прямого військового зіткнення, але водночас підриваючи стабільність і безпеку регіону.

Обкладинка The Economist. Фото: Новини.LIVE

Іспанський XL Semanal у матеріалі "Гідра Путіна" підкреслює масштабність гібридної стратегії Кремля: від втручання у вибори та кібератак — до блокування GPS у повітряному просторі Європи. Автори наголошують, що у Путіна та його "кіберармії" є чіткий план, спрямований на підрив демократичних інститутів і посилення хаосу в європейських країнах.

Обкладинка XL Semanal. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило новий пакет санкцій, спрямований проти провідних російських нафтогазових корпорацій. У Вашингтоні наголосили, що ці обмеження мають посилити тиск на Кремль і змусити його погодитися на негайне припинення бойових дій в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки нових санкцій проти Росії стануть відчутними приблизно через пів року. Політик пообіцяв згодом розповісти, яких саме результатів вдалося досягти.