Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:13
Оновлено: 17:24
Гібридна війна Путіна проти Європи на обкладинках - приклади
Володимир Путін. Фото: Reuters

Впливові європейські видання — німецький Der Spiegel, британський The Economist та іспанський XL Semanal — присвятили свої останні номери темі посилення гібридної війни Росії проти країн Європи. Журналісти видань досліджують, як Кремль намагається дестабілізувати ситуацію на континенті, підірвати єдність Заходу та послабити підтримку України.

Як саме західні медіа виступають проти дій РФ — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гібридна війна Путіна проти Європи на обкладинках

У матеріалі Der Spiegel під назвою "Повелитель дронів" йдеться про нову хвилю атак із використанням безпілотників. Автори зазначають, що Росія активно застосовує дешеву дистанційно керовану зброю не лише на фронті в Україні, а й за її межами — націлюючись навіть на території країн НАТО. Журналісти запитують, чи готовий Захід до такого типу війни, де вирішальну роль відіграють технології масового виробництва.

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ - фото 1
Обкладинка Der Spiegel. Фото: Новини.LIVE

The Economist у статті "Росія випробовує Захід" звертає увагу на диверсії, кібератаки, збої в роботі аеропортів та підриви телекомунікаційних кабелів у різних частинах Європи. Видання описує це як "кампанію у сірій зоні", яку Москва веде проти НАТО, уникаючи прямого військового зіткнення, але водночас підриваючи стабільність і безпеку регіону.

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ - фото 2
Обкладинка The Economist. Фото: Новини.LIVE

Іспанський XL Semanal у матеріалі "Гідра Путіна" підкреслює масштабність гібридної стратегії Кремля: від втручання у вибори та кібератак — до блокування GPS у повітряному просторі Європи. Автори наголошують, що у Путіна та його "кіберармії" є чіткий план, спрямований на підрив демократичних інститутів і посилення хаосу в європейських країнах.

Гібридна війна РФ проти Європи — підбірка обкладинок західних ЗМІ - фото 3
Обкладинка XL Semanal. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило новий пакет санкцій, спрямований проти провідних російських нафтогазових корпорацій. У Вашингтоні наголосили, що ці обмеження мають посилити тиск на Кремль і змусити його погодитися на негайне припинення бойових дій в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки нових санкцій проти Росії стануть відчутними приблизно через пів року. Політик пообіцяв згодом розповісти, яких саме результатів вдалося досягти.

ЗМІ Європа путіністи ЄС війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації