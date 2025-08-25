Путь Украины в ЕС является безальтернативным - Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина уже прошла значительную часть пути к вступлению в Европейский Союз. Сейчас можно начать официальные переговоры о членстве.

Об этом он рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Путь Украины в ЕС является безальтернативным

По его словам, несмотря на войну, удалось сделать многое для продвижения евроинтеграции: получить статус кандидата, провести скрининг законодательства по 28-33 разделам и 5-6 кластерам.

"Мы готовы уже открыть переговоры. Есть определенные политические препятствия, но сейчас наша переговорная команда, прежде всего президент, работает над тем, чтобы их снять. Думаю, что в ближайшее время это произойдет", — сказал он.

Гетманцев напомнил, что правительство поставило амбициозную цель: в 2026 году привести 75% украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС. Он подчеркнул, что вступление в Евросоюз является для Украины безальтернативным.

"Это не вопрос политической дискуссии, это вопрос выживания или не выживания. Поэтому наш путь в ЕС мы должны пройти", — подчеркнул парламентарий.

