Главная Новости дня Гетманцев заявил о готовности Украины к евроинтеграции

Гетманцев заявил о готовности Украины к евроинтеграции

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 22:28
Путь Украины в ЕС является безальтернативным - Гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина уже прошла значительную часть пути к вступлению в Европейский Союз. Сейчас можно начать официальные переговоры о членстве.

Об этом он рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Путь Украины в ЕС является безальтернативным

По его словам, несмотря на войну, удалось сделать многое для продвижения евроинтеграции: получить статус кандидата, провести скрининг законодательства по 28-33 разделам и 5-6 кластерам.

"Мы готовы уже открыть переговоры. Есть определенные политические препятствия, но сейчас наша переговорная команда, прежде всего президент, работает над тем, чтобы их снять. Думаю, что в ближайшее время это произойдет", — сказал он.

Гетманцев напомнил, что правительство поставило амбициозную цель: в 2026 году привести 75% украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС. Он подчеркнул, что вступление в Евросоюз является для Украины безальтернативным.

"Это не вопрос политической дискуссии, это вопрос выживания или не выживания. Поэтому наш путь в ЕС мы должны пройти", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, Владимир Зеленский поговорил с директором МВФ. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.

Также мы писали, что спикер ЕС ответил, планируется ли остановка финпомощи Украине. По его словам, финансирование не будут замораживать.

Европейский союз переговоры Даниил Гетманцев экономика ЕС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
