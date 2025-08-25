Шлях України до ЄС є безальтернативним - Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна вже пройшла значну частину шляху до вступу в Європейський Союз. Наразі можна розпочати офіційні переговори про членство.

Про це він розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Шлях України до ЄС є безальтернативним

За його словами, попри війну, вдалося зробити багато для просування євроінтеграції: отримати статус кандидата, провести скринінг законодавства по 28–33 розділах і 5–6 кластерах.

"Ми готові вже відкрити перемовини. Є певні політичні перешкоди, але зараз наша перемовна команда, передусім президент, працює над тим, аби їх зняти. Думаю, що найближчим часом це відбудеться", — сказав він.

Гетманцев нагадав, що уряд поставив амбітну мету: у 2026 році привести 75% українського законодавства у відповідність до норм ЄС. Він підкреслив, що вступ до Євросоюзу є для України безальтернативним.

"Це не питання політичної дискусії, це питання виживання або не виживання. Тому наш шлях до ЄС ми маємо пройти", — наголосив парламентар.

