Головна Новини дня Гетманцев заявив про готовність України до євроінтеграції

Гетманцев заявив про готовність України до євроінтеграції

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 22:28
Шлях України до ЄС є безальтернативним - Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Україна вже пройшла значну частину шляху до вступу в Європейський Союз. Наразі можна розпочати офіційні переговори про членство.

Про це він розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Шлях України до ЄС є безальтернативним

За його словами, попри війну, вдалося зробити багато для просування євроінтеграції: отримати статус кандидата, провести скринінг законодавства по 28–33 розділах і 5–6 кластерах.

"Ми готові вже відкрити перемовини. Є певні політичні перешкоди, але зараз наша перемовна команда, передусім президент, працює над тим, аби їх зняти. Думаю, що найближчим часом це відбудеться", — сказав він.

Гетманцев нагадав, що уряд поставив амбітну мету: у 2026 році привести 75% українського законодавства у відповідність до норм ЄС. Він підкреслив, що вступ до Євросоюзу є для України безальтернативним.

"Це не питання політичної дискусії, це питання виживання або не виживання. Тому наш шлях до ЄС ми маємо пройти", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поговорив з директоркою МВФ. Сторони, зокрема, обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців.

Також ми писали, що спікер ЄС відповів, чи планується зупинка фіндопомоги Україні. За його словами, фінансування не будуть заморожувати.

Європейський союз переговори Данило Гетманцев економіка ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
