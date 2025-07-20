Проверка бизнеса в Украине — Гетманцев назвал, что для этого нужно

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает необходимым перезагрузку органов, занимающихся проверками бизнеса. Он заявил, что государство должно сломать хребет "клановой системе", которая десятилетиями формировалась в Украине.

Об этом Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.

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Гетманцев отметил, что в Украине просто необходима перезагрузка органов, занимающихся проверками бизнеса для того, чтобы создать прозрачную и эффективную систему.

"Эти все коррупционеры, которые связаны между собой горизонтальными связями, они и питаются из тени, они и искажают правоприменение таким образом, что оно происходит в их пользу. Не замечают нарушения с одной стороны, а с другой стороны замечают нарушения, которых нет. Перезагрузка этих органов и есть путь к тому, чтобы сделать их прозрачными, эффективными и законными их деятельностью", — отметил депутат.

Напомним, Юлия Свириденко заявила, что на следующей неделе правительство готовит мораторий на проверки бизнеса. Его уже обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер также ответила, для кого точно не отменят проверок бизнеса. За правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.