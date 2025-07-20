Проверка бизнеса в Украине — Гетманцев назвал, что для этого нужно

Гетманцев ответил, что нужно для проверки бизнеса
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает необходимым перезагрузку органов, занимающихся проверками бизнеса. Он заявил, что государство должно сломать хребет "клановой системе", которая десятилетиями формировалась в Украине.
Об этом Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.
Что говорит Гетманцев о проверке бизнеса
Гетманцев отметил, что в Украине просто необходима перезагрузка органов, занимающихся проверками бизнеса для того, чтобы создать прозрачную и эффективную систему.
"Эти все коррупционеры, которые связаны между собой горизонтальными связями, они и питаются из тени, они и искажают правоприменение таким образом, что оно происходит в их пользу. Не замечают нарушения с одной стороны, а с другой стороны замечают нарушения, которых нет. Перезагрузка этих органов и есть путь к тому, чтобы сделать их прозрачными, эффективными и законными их деятельностью", — отметил депутат.
Напомним, Юлия Свириденко заявила, что на следующей неделе правительство готовит мораторий на проверки бизнеса. Его уже обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер также ответила, для кого точно не отменят проверок бизнеса. За правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.
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